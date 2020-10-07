台灣首顆全自主立方衛星「飛鼠號」今亮相 12月美國升空
台灣首顆全自主立方衛星「飛鼠號」今亮相 12月美國升空
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-07 16:19:58｜update2020-10-07 16:22:25
太空科技日新月異，小型人造衛星日漸受到國際重視；由中央大學自主研發的「飛鼠號立方衛星」（IDEASSat），今(7)日正式亮相，預計今年12月發射升空，可望成為探測太空天氣的好幫手，並提升台灣的太空科技實力。
負責研發的中央大學太空科學系張起維教授表示，飛鼠號是一顆3U立方衛星，為監測人造衛星飛行的低地球軌道太空天氣而誕生；「飛鼠號」由中央大學團隊與多國合作開發，團隊的主要成員為中央大學的學生，並由多位他校教師及工程師協助指導，命名主要參考中央大學的松鼠吉祥物，以及衛星在太陽能板和天線彈射後類似飛鼠的樣貌。「飛鼠號」的任務目標是探查 500 公里高度軌道的電離層結構，並透過衛星軌道的變化來了解空氣阻力的影響與變化；飛鼠號的科學酬載、電力次系統、衛星電腦、飛行軟體及結構，皆由中央大學團隊自製，並搭配其他外購的通訊及姿態控制次系統，再由團隊的學生學習操作並與其他次系統進行整合。
學生透過參與此任務了解發展太空系統對評估、設計、整合、測試所要求的嚴謹度，以及對測出並改正風險的要求，踏上成為我國新一代太空科技專家的歷程。
為了滿足衛星控制及科學資料傳輸的需求，「飛鼠號」使用業餘無線電頻段發送指令及追蹤訊號發射，並以傳輸速度較快的頻段回傳龐大的資料；同時飛行軟體亦會自主判斷衛星是否進入通訊範圍，並且將天線指向地面站建立通訊連結。「飛鼠號」預計今（2020）年 12 月將至美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，由 SpaceX 的獵鷹 9 號運載火箭（Falcon 9）以共乘的方式，發射到高度 500 公里的太陽同步軌道，後續將由中央大學的衛星團隊進行飛控、追蹤及科學資料接收與分析；透過飛鼠號任務開發，中大師生團隊不只能獲得衛星系統工程的實作經驗，也可大幅拓展中央大學長期以來進行的太空科學研究能力，及與臺灣太空產業界的連接。