看完賴清德520演說嚇壞？學者直指「這關鍵」：出乎意料
賴清德、蕭美琴520宣誓就職第16任總統、副總統。賴清德隨後發表就職演說，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，演說中共提了77次「台灣」、9次「中華民國」和3次「中華民國台灣」。對此，淡江大學榮譽教授趙春山20日表示，有點出乎他的意料，「我感覺賴清德似乎沒有掌握這個這麼好的機會，跟對岸釋出足夠善意。」
記者王德蓉／綜合報導
趙春山20日在廣播節目《POP大國民》中表示，雖然賴清德沒提到「獨」，但言詞間讓人感覺到一個務實台獨工作者的影子若影若現；趙春山也說，演說內容有點出乎他意料，「我感覺賴清德似乎沒有掌握這個這麼好的機會，跟對岸釋出足夠善意」，趙春山指出，大家會關注520就職演說，就是因為兩岸最近兵凶戰危，台灣被認為是地球上最危險的地方，大家會希望此次演說能夠趨吉避凶，「但賴清德講完讓我感覺有點意外，沒掌握這機會」。
針對賴清德演說是否為美國方面下指導棋？趙春山直言不知道，「賴清德今天演講根本就是你是你、我是我，很清楚，我想前一陣子馬習二會釋出的中華民族的概念，就希望能夠動之以情，兩岸就是一家人，來做一個連結，但這次有這樣的連結嗎？」趙春山坦言，不知道美國會怎麼做，「但美國有最大的影響力，可以直接給賴清德下指令，不直接下令的話還有蕭美琴，等於是美國的小孩，未來最大的指標，就是看中美關係。」