中捷車廂砍人乘客尖叫驚逃！20歲男疑患思覺失調 警方起出3把刀
鄭捷殺人案今（21）日滿10週年，豈料台中捷運稍早也傳出砍人事件，一名21歲的洪姓男子無前科、疑似患有思覺失調，不明原因在台中捷運車廂內砍人，共有3名民眾受傷，包含17歲、27歲2名男傷者，與洪男本人，皆送往林新醫院治療；事發當時車廂內眾人齊心用雨傘、擒抱等方式阻止洪姓男子，最終把他逼到車窗前壓制，才沒有釀成更嚴重的傷亡。
記者孫唯容／綜合報導
今天中午11時許，一名身穿棕色外套、戴口罩的男子突然在中捷列車上亮刀朝乘客揮砍，並與另外一人扭打，有其他民眾見狀持黑傘攻擊，被攻擊男子臉部有流血逃跑，不過持刀男子仍「亮刀」衝向人群，尖叫聲傳遍車廂，後續同車廂的民眾將持刀男子制服。有民眾驚恐表示，當時有不少人上前想奪刀，制止犯嫌，不過他仍不斷揮舞手中的刀，情況相當危急。
據了解，涉案的洪姓男子疑似患有思覺失調，現場警方起出3把菜刀，目前3名傷者皆送往林新醫院救治，分別為17歲男性，胸口及肩膀、手臂2處撕裂傷；27歲男性，臉頰15公分撕裂傷；嫌犯20歲洪姓男子，右手多處割傷。市長盧秀燕將前往探視，詳細案情待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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