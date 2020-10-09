蔡其昌捐2百萬給已故父親母校 延續教育重視精神
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-09 15:47:41
立法院副院長蔡其昌上月為已故父親蔡銘霖舉辦追思會，蔡其昌延續父親對孩子教育的重視精神，今(9)日將節餘的喪葬費，分別捐給父親蔡銘霖的3所母校，設立清寒獎助學金，將小愛化為大愛，鼓勵更多努力的孩子不要放棄學習的機會。
蔡其昌表示，循父親生前低調個性，經與家人討論後，決定不舉辦公祭告別式，並將省下的費用湊足200萬元，分別捐三所母校，設立「蔡銘霖先生清寒優秀獎助學金」，分別是清水國小100萬元、清水國中50萬元、清水高中50萬元。蔡其昌說，父親蔡銘霖生前就是一個非常重視教育的人，這樣的態度也影響著我的人格養成，在擔任立委到副院長期間，只要校長或家長會長來反映教育或環境的問題，一定是最優先來協助與爭取。因此，父親離開後，特別與家人討論這個想法，大家一致都很認同，希望延續父親對孩子教育的重視精神。清水國小校長洪瑞佑、清水國中校長曾育宗、清水高中校長黃偉立表示，這筆清寒優秀獎助學金對於孩子們的重要性，更肯定蔡其昌副院長延續父親蔡銘霖對教育重視的愛，讓這個精神使更多的孩子受惠，孩子未來長大後有能力時，也能夠回饋照顧更多的孩子，讓正向的力量持續下去。預計每年發放5000元給符合獎學金資格的學子，鼓勵大家努力求學、不要放棄。