自製麵食酸湯子釀食物中毒！黑龍江9人食8人亡
中央社
calendar_today2020-10-13 11:41:57
（中央社台北13日電）中國黑龍江省雞西市日前發生一起「酸湯子」中毒事件，一家人煮食在冰箱中冷凍近1年的自製麵食「酸湯子」，全數食物中毒送醫，至今食用的9人已有8死。專家初步研判死因為米酵菌酸中毒。
央視報導，10月5日早上，黑龍江李姓家族共12人參加了聚餐，9名長輩食用了酸湯子，3個年輕人因不喜歡這種口味沒有吃。到了中午，9名食用了酸湯子的家庭成員陸續身體不適，7人當天死亡。11日晚間，在牡丹江市紅旗醫院救治的62歲家庭成員不治死亡。至今，食用酸湯子的9人已有8人身亡，，還有1人在哈爾濱醫科大學附屬第二醫院治療，情況危險。
酸湯子是用玉米水磨發酵後做成的一種粗麵條，當地稱之為酸湯子。當地警方調查得知，疑似引發中毒的酸湯子為該家庭成員自製，且在冰箱中冷凍近一年時間。
經當地公安機關刑事技術部門採樣檢測肇事的酸湯子，排除人為投毒可能。引起中毒的物質一度猜測為黃麴毒素，但有多名食品安全專家發文稱根據酸湯子的特性推測，可能是米酵菌酸中毒。黑龍江省衛健委食品處發布的消息，雞西食物中毒事件經流行病學調查和疾控中心採樣檢測後，在玉米麵中檢出高濃度米酵菌酸，同時在患者胃液中也有檢出，初步判定為由椰毒假單胞菌污染產生米酵菌酸引起的食物中毒事件。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1091013