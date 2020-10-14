戒吃檳榔遠離口腔癌　拒絕侵蝕自身健康

主治的陳弘晉醫師表示，類似的患病情境依然在各地不停上演著，嚼食檳榔一直以來伴隨著台灣社會的勞動文化，檳榔及其添加物具有興奮中樞神經的功能，使許多人藉以提振精神，調節心理壓力。但檳榔早在2003年，就被國際癌症研究總署(IARC)列為第一級致癌物(意指對人類具有明確致癌性)，而在台灣的口腔癌患者中，更高達9成有嚼食檳榔的習慣。
陳醫師說，檳榔菁仔成分(含有檳榔素、檳榔鹼，都具有致癌性)及粗糙的纖維會摩擦並傷害口腔黏膜，日久會造成口腔黏膜纖維化、白斑、紅斑，最終可能轉變成口腔惡性腫瘤。其添加的石灰為強鹼，更進一步促使細胞變異及癌化，對牙周及美觀的傷害亦有顯著的負面影響，根據大型研究統計，合併嚼食檳榔、吸菸及酗酒的狀態下，罹患口腔癌的機會竟高達一般人的123倍。
陳弘晉醫師呼籲，民眾務必戒食檳榔，拒絕檳榔對自身健康的步步侵蝕。首先要強化動機，告訴自己是為了健康，為了所珍惜的家人，而省下來購買檳榔的錢也可以試著用別的方式犒賞自己從中獲得回饋。再者尋求替代方法，以適量的茶和咖啡來提神，添加衣物以增加保暖，並可試著透過口香糖和蒟蒻條的咀嚼做為替代。還要保持警覺，如曾嚼檳榔除可參加國健署所推廣各級醫療院所的口腔篩檢服務，如出現口腔或頸部腫塊，及兩週以上未癒合的口腔潰瘍，請早期就醫尋求協助，因為現代醫學在初期口腔癌上有相當好的治療成功率。