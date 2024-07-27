奧運開幕／奧林匹克旗幟被「倒掛」搞烏龍　主辦方大雨中發生失誤

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國也得和其他國家同船 美國、澳洲分列倒數第2、第3
其他國家方面，中國被安排在了第41位，這次中國體育代表團派出405名運動員，如此多的人數該國媒體本來認為他們可以獨享一艘船，不過他們最終與4個代表團同遊，其中還有同樣為大團的加拿大在其中。
而不少人也關注的「詹皇」LeBron James則是和美國在倒數第2出場，澳洲則是為倒數第3，並沒有按照法文字母順序。至於為什麼這兩國被排在這麼後面，主要是因為美國是2028奧運主辦國（洛杉磯），而澳洲則是2032年主辦國（布里斯本），而最後一個國家則是本屆主辦國法國，象徵奧運接棒傳遞下去的意思，因此這次開幕式出場安排也有巧思。
會期掛反了、熱氣球升空 本屆奧運正式開幕
本屆巴黎奧運聖火傳遞也很有意思，Rafael Nadal和Serena Williams兩名傳奇網球手雖非法國人，但也獲邀成為聖火傳遞嘉賓。而最終聖火點燃的那一刻，燃起火焰的熱氣球升起，驚豔全場，也象徵奧運正式開始了。
不過在這個3小時半的盛會結束前，主辦方卻出現嚴重錯誤，奧林匹克會旗的五環位置本來應該是三環在上、兩環在下，不過升旗手卻將其「倒掛」，會旗標誌性會徽5個彩色圓環的位置和懸掛方式均錯誤。值得慶幸的是，主辦方很快也注意到了，他們將攝影機移開，關閉了噴氣機，這樣旗幟就不會飄揚，他們快速思考已減輕失誤帶來的傷害。其實開幕式期間出現一些小問題很常見，考驗著主辦方如何處理。
升起奧運五環旗幟是歷屆奧運傳統，這次是由一名披著斗篷的騎手騎著一匹披著奧林匹克五環斗篷的金屬馬，沿著塞納河馳騁，將這面旗幟帶入會場，騎手Floriane Issert在結束騎行後，將旗幟移交給升旗手。
Floriane Issert是一名法國憲兵士官，不過她身披鐵甲入場，觀眾看不到她的真容，這是因為她在那個當下是「奧林匹克精神和塞納河女神的代表」的象徵。
本屆巴黎奧運有好評也有批評，批評者認為整個開幕式無關體育的東西太多，而且出糗的也不少，包括各隊入場後升起奧林匹克會旗「奧林匹克五環」時，升旗手將旗幟給掛反了；但喜歡的人則認為展現了多元和文化大國的自信，是相當特別的一次。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。