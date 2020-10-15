廣編／《新火鳳燎原 亂世英雄》　事前預約活動開跑

Gameone智傲集團今日宣布，自製研發的《新火鳳燎原 亂世英雄》將於今(15)日展開事前預約活動，遊戲由「東立出版社」正式授權人氣漫畫《火鳳燎原》改編而成，遊戲結合了卡牌養成、策略模擬及即時國戰等元素，多達300張的遊戲角色卡牌也由《火鳳燎原》作者「陳某」親自繪製，百分百的還原《火鳳燎原》漫畫中故事章節及經典戰役，更邀請港台專業的聲優進行角色配音，遊戲將帶領玩家體驗最原汁原味繪聲繪影的火鳳三國！



人氣三國漫畫《火鳳燎原》

《火鳳燎原》是香港漫畫家「陳某」以融合幻想與史實三國時代為題材的漫畫作品。漫畫連載至今之所以歷久不衰，在於「陳某」三國故事上加入了不少二次創作元素，在作品中出現不少虛構人物及改編部分史實及演義的人物。除此之外，作品大幅描寫了人物鬥智的場景，推翻失敗者一無是處的原則，「真正的失敗者，可能只是無法比對手想到更下一步的動作，敗者並非無能之輩」，佯敗者則是另有所圖。

《火鳳燎原》有別於一般的三國漫畫，在人物和故事上描寫得極為細緻，「陳某」亦為大小角色人物塑造了不少獨特性格和造型，致使一些被認為是有勇無謀的將領，往往在其作品中成為智勇雙全、心思細密。其劇情發展亦以心機、謀算而為人所稱道，不時有多重的計謀隱藏當中。同樣地，漫畫中也加入了不少令人反思的對白，故事內容上亦增添不少人生觀和價值觀。除此之外，漫畫中有時會插入一些全版的黑頁，一般只有一至兩句短語，這種以鮮明的風格表達故事的中心信息是《火鳳燎原》的一大特色。



完美再現漫畫經典劇情

人氣漫畫《火鳳燎原》有別於其他三國故事，最引人入勝的地方，不單只是破格的以趙雲及司馬懿為主角，更透過大量具個性的虛構與野史人物，還有對史實人物的獨特塑造，來串連成一個橫跨幻想與史實的新三國亂世。《新火鳳燎原 亂世英雄》嚴謹地將「城下一聚」、「公子獻頭」、「奉孝殺戮」等經典劇情，以繪形繪聲及漫畫分鏡的方式忠實呈現，讓玩家能以全新的視野，踏入陳某的思考領域！







「陳某」為遊戲首度繪畫少年版劉備、曹操、孫堅、袁方！

由火鳳燎原作者「陳某」親自編繪多達三百位的三國英雄人物，將在遊戲中動態呈現！當中更有全球獨一無二，連漫畫亦未曾登場的四名原創少年版劉備、曹操、孫堅、袁方，在遊戲裡首度登場！角色不論是千軍萬馬的沙場決戰，亦或是熱血刺激的單挑場面，均以動態及3D模式呈現在玩家眼前！而玩家更可以自由錄用殘兵、八奇、敗將、八怪、群雄、猛將、謀臣等諸方豪傑，讓每個經典漫畫角色都能在遊戲戰役與國家內政中作全方位的佈署，為玩家的宏圖大業作出重要貢獻！







全3D戰場享受謀略對決的精彩時刻！

遊戲中採用最新的3D畫面技術呈現，將戰鬥建模極致昇華，力求完美還原《火鳳燎原》漫畫中群雄割據的三國時代，另外在兵種方面，分為、槍兵、弓兵、騎兵、劍兵四類。每款兵種各有不同的發展方向，而兵種間也互相剋制。玩家在佈陣時，不僅需要選擇合適陣法，更要決定前、中、後三陣的配置武將，因此如何佈陣剋敵制勝將為一門大學問！除此之外，玩家在戰鬥時，可隨時發動武將技能及事件技能，只要看準時機，隨時能以弱勝強，以謀略智奪天下！







即時國戰玩法 完成一統霸業！

在《新火鳳燎原 亂世英雄》當中，所有玩家將於同一張大地圖中，真實體驗群雄割據的三國時代，玩家能透過經營自己的城池，獲得足夠的資源培養人才與軍隊；更可以自創軍團，招攬盟友，與其他軍團勢力進行刺激會戰，爭奪世界版圖！除此之外，漫畫中耳熟能詳的群雄，如劉備、曹操、孫權、呂布，更有可能在版圖上出現，成為你爭霸路上的踏腳石，在這場萬城同屏的大混戰中，如何在豪傑輩出的世代殺出一條血路完成一統霸業，將考驗玩家是否有成為帝王霸者的統御能力！







事前活動即刻啟動 亂世英雄們火鳳世界集結！

《新火鳳燎原 亂世英雄》事前活動即刻啟動，誠徵各位亂世英雄們前來領取戰前預約令，完成戰前預約就能領取豐厚的遊戲道具，此次事前預約活動更搶先展開國戰勢力對抗賽，獲得最高分的國家勢力將能額外再得到豐厚的物資，想在遊戲中快人一步的主公們，一定要來參加限時限量的事前登錄活動！

由《東立出版社》正式授權，《火鳳燎原》作者「陳某」操刀親繪，Gameone智傲集團研發的《新火鳳燎原 亂世英雄》已正式展開事前登錄活動，喜愛《火鳳燎原》漫畫及三國、卡牌養成、策略模擬遊戲題材的玩家粉絲們，可以關注《新火鳳燎原 亂世英雄》粉絲專頁得到第一手遊戲資訊。



由《東立出版社》正式授權，《火鳳燎原》作者「陳某」操刀親繪，Gameone智傲集團研發的《新火鳳燎原 亂世英雄》已正式展開事前登錄活動，喜愛《火鳳燎原》漫畫及三國、卡牌養成、策略模擬遊戲題材的玩家粉絲們，可以關注《新火鳳燎原 亂世英雄》粉絲專頁得到第一手遊戲資訊。