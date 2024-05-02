台灣虎航今10:00開搶！所有航線促銷：飛澳門999元、飛日本1799元
台灣虎航的促銷機票活動又來了！此次推出「PAYDAY優惠」活動，幾乎所有航線都有促銷，包含日本、韓國、越南、澳門與泰國，最低價為飛澳門單程未稅999元起，促銷期間為今（2）日上午10:00開賣，至明（4）日晚間23:59止，可訂購的優惠旅行期間為2024年8月1日至10月26日。
記者葉盛耀/綜合報導
此次虎航「PAYDAY優惠」一樣從今（2）日10：00開搶，可訂購的優惠旅行反而是近3個月之後的「8月1日至10月26日」。國人最熱愛的日本線當中，台北／高雄-成田單程未稅價2099元、台北-羽田2099元起、台北／高雄-關西2099元起、台北／高雄-福岡1999元起，最低票價為台北／高雄-那霸1799元起。
韓國方面，台北-仁川單程未稅價1999元起、台北-釜山1999元、高雄-金浦1999元起。東南亞部分，台北／高雄-峴港1799元起、台北-普吉島3299元起。此次促銷中最低票價為台北、台中、高雄飛往澳門，單程未稅價只要999元起。
另外，中華航空日前也宣布第1屆「華航馬拉松」將於10月12日在台北大佳河濱公園開跑，是航空業首創的星光夜跑，即日起到6月23日開放報名。華航馬拉松有半程組（21公里）、健康樂跑組（10公里）、親子休閒組（5公里），共有8000個名額，即日起到6月23日開放報名，報名費新台幣790元到1290元，其中10公里已額滿。
報名完賽的華夏會員最高可獲贈2100哩，加碼再抽最高1萬哩回饋；會員也可用哩程全額折抵報名費，額滿為止。華航也提供價值超過100萬元獎品，除長程線、區域線各艙等機票抽獎外，半馬組冠軍可獲區域線不限航點商務艙機票1張、賽事個人最高獎金3萬元，賽事跑者還可獲華航網站最高93折購票優惠碼。