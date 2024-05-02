美國訪團主席致詞遇1狀況 韓國瑜出馬「超快反應」秒化解
立法院韓國瑜院長1日接見美國「民主黨州主席協會」（ASDC）一行8人，並於致詞時感謝美國對台灣的友誼。而訪問團團長舒默（Mike Schmuhl）主席要發言時，卻發現桌上沒麥克風，並向翻譯人員示意，韓國瑜見狀，立刻將自己剛剛使用的的麥克風遞上，並向對方說聲「Sorry」，成功化解問題。
記者王德蓉／綜合報導
韓國瑜接見美國「民主黨州主席協會」，他於致詞時表示，感謝美國民主黨對台灣的堅定支持，多次通過了友台決議案，且還支持台灣加入「世界衛生組織」（WHO）等國際組織，美國總統拜登（Joe Biden）更多次強調台海和平的重要性，很感謝立法院對於美國的支持與友誼；他也介紹，立法院113席立委中有72位加入「臺美國會議員聯誼會」，顯示立法院非常重視美國國會。
隨後輪到訪問團團長舒默（Mike Schmuhl）發言時，桌上卻沒有麥克風，他便向翻譯人員示意；而韓國瑜見狀，立刻把自己剛剛使用的麥克風遞上，接著再請現場人員遞上第二支麥克風，成功化解問題，並向對方說聲「Sorry」。舒默致詞時盛讚台灣蓬勃的民主、創新的經濟、多元的社會文化與熱情的人民，並表示非常期盼接續的行程與對話。