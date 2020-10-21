▲ 波力碳纖維複材汽車輪圈 AMPA 登場展出

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利用碳纖維複合材料製造輪圈，不僅大幅度減輕重量，還能夠顯著提高加速與制動性能，同時減少燃料的消耗。波力碳纖維複材輪輞採用模壓成型工藝，輪輞內外環的表面光潔平整，同時確保輪輞的輪緣、輪唇、胎圈座、駝峰等尺寸標準，增加氣密性。碳纖維作為汽車材料的優點為重量僅鋼材的 20%~30%，強度是鋼材的七倍。
波力多款碳纖維複材汽車輪圈已通過第三方機構德國 TÜV 與美國 SAE J2530 產品檢測，中國大陸極寒氣候路測，以及成都到拉薩的極端路況測試。輕量化且高強度的汽車輪圈，不僅提升行車動力與舒適度，也有效降低油耗。波力目前共有十座汽車輪圈爐台可供生產，年產能可達 2 萬 4 千顆汽車輪圈，未來將分階段逐步提升產能。2020 年 7 月中旬參加第二十屆深圳國際汽車改裝服務業展覽會，獲得極大迴響，已和 14 家高級汽車銷售店或改裝店合作，打造 Bonny 碳纖維複材汽車輪圈的經銷旗艦店，第一階段於中國大陸一線城市成立 20 家經銷旗艦店，第二階段將擴增為 60 家。
波力環球為專業碳纖維複材產品開發與製造商，從事碳纖維複材產品開發與製造已有逾 38 年經驗，擁有多項專利，主要產品為冰上曲棍球桿、羽球拍、網球拍與相關運動配件等，為全球最大冰上曲棍球桿製造商。近期更以碳纖維複材為核心進行產品多角化，憑藉自身研發，跨足碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝之汽車輪圈，成功跨領域進入汽車工業範疇，全力搶攻汽車輪圈改裝 AM 市場。
除備受矚目之碳纖維複材汽車輪圈，波力環球對本業也持續積極研發，成功推出世界最輕量 355 公克冰上曲棍球桿與 68 公克專業攻防型羽球拍。