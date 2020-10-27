影／數十村民被亡魂集體附身？牽水「車藏」法會失控實錄
影／數十村民被亡魂集體附身？牽水「車藏」法會失控實錄
文/保庇NOW
calendar_today2020-10-27 22:00:00
清道光二十五年（西元1845年），農曆六月七日，台灣西南部遭逢颱風侵襲，傍晚雷雨大作，不只是山洪滾滾，就連沿海也慘遭海嘯淹沒，許多村莊在一眨眼間就被洪水吞沒，後人認為此為台灣開拓以來死傷最慘重的天災，稱為「金湖大水災」或「六七水災」。
在上一篇〈影／牽水「車藏」儀式！水災捲走上千人 習俗背後有洋蔥〉文章中，我們跟著在YouTube上擁有相當高人氣的頻道【鬼man&阿道夫】主角「鬼面」一同深入了解「牽水（車藏）儀式」，「車藏」字發音為ㄓㄨㄤˋ，也會以「狀」替代。本篇鬼面聯手三龍法師更加深入介紹儀式的流程、準備給亡魂物品背後的意義等民俗知識，透過畫面的紀錄，讓不曾親臨現場的外地民眾都能一睹此儀式的慎重與隆重。不料，儀式進行到一半，竟有數十名村民疑似被亡魂附身，情緒激動、身體失控，一旁眾人趕緊將被附身的村民領進廟內。
專門探討台灣民俗文化的知識型Youtube頻道【鬼man&阿道夫】此次特別以影像完整紀錄雲林縣口湖鄉的「牽水（車藏）」儀式活動，雖然遇上意外插曲，但鬼面仍抱持虔敬、謹慎的心情紀錄，希望能將最真實的儀式內容介紹給各地的觀眾，就是希望能讓大家更加了解台灣的在地文化，就讓我們一起來看看吧！
*本文內容由Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供，不得隨意改寫、轉載*