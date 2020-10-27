年輕人得大腸癌比較危險？醫師籲及早檢查避免發現就晚期

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大腸癌年齡愈高愈危險？年輕就發病有特定原因？
大腸癌在國內發生的人數近年持續攀升，且連續位居十大癌症之首多年，亞東醫院大腸直腸外科曾立銘主任表示大腸癌發生的比例與年齡有關，好發的年齡多在50歲到70歲，不過也有部分年輕族值得關注，尤其是有特定的發病原因，家族性遺傳性息肉症，在10來歲時，大腸就會產生許多息肉，進而罹患大腸癌，醫師也呼籲不能因為年齡未到好發年紀，就忽略有可能是大腸癌的跡象，如果有症狀還是要及早就醫檢查。
大腸癌年輕患者預後差？醫師籲及早檢查避免確診就晚期
雙和醫院大腸直腸外科張東晟主任表示，根據雙和醫院統計資料顯示，國人40歲以下罹患大腸癌人數約佔4到5%，一般大腸癌好發年齡多在中高年齡層，因此年輕族群常忽略大腸癌風險，加上忙碌的生活作息與輕忽自身症狀，導致發現時已較晚期，張東晟也表示就統計顯示年輕族群與老年族群，相同期數治療的成效相差不遠，主要是因年輕族群診斷時間較晚，預後也就相對比較差。
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