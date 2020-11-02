廣編／聯手1919食物銀行傳「善」十萬　讓台灣好事1+1

你今天BE-KIND了嗎？為了鼓勵人們跨越性別、政治、種族、宗教等限制，向彼此釋出善意，國際上將每年的11月13日訂定為「世界友善日」（World Kindness Day, WKD），希望透過大眾小小的善意舉動，一點一點改變世界。美國健康零食品牌 BE-KIND一直以來致力推廣「替自己著想，吃的健康美味；為世界著想，與人為善」，此次為響應世界友善日，讓1919食物銀行能幫助更多的弱勢家庭，於7-11、全家便利超商及網購平台-愛上新鮮發起了「台灣好事1+1」活動，凡消費者於活動期間購買一支堅果棒，BE-KIND便會另捐出一支堅果棒給1919食物銀行，目標於世界友善日前募集超過十萬條BE-KIND堅果棒，民眾安心享用美味健康堅果棒的同時，也將善意傳達給讓弱勢家庭，好事1+1，讓世界更加友善；同時後續也將於社群平台上邀請名人發起台灣好事1+1串聯，並以BE-KIND堅果棒做為傳遞善意的接力棒，希望藉由社群擴散力量影響更多人，與自己為善也與世界為善。

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BE-KIND致力傳「善」 小小舉動啟發大大溫暖

於全美熱銷的健康零食品牌BE-KIND，創辦人Daniel Lubetzky自小受到家族猶太歷史的啟發，Daniel的父親於納粹集中營最黑暗的時刻，仍受到德國軍官溫暖的幫助，這令Daniel了解人性依然本善，因此決定打造鼓勵向善的企業，他深信藉由小小的善舉能讓世界變得更美好，因為善心具有改變世界的力量，並盼利用對身體「友善」的零食，啟發與自己和世界的善良時刻。因此，秉持著健康就應該看得見、自然就該有美味的初衷，從製造開始就持續從「善」出發：採用消費者看得到也會唸的自然優質食材，且不添加人工香精及防腐劑，讓消費者吃到安心的原料，享用健康與美味兼具的BE-KIND堅果棒，與自己為善。BE-KIND相信，只要人們友善相待，做出正面的選擇，並將善良傳遞給每一位身邊的人，我們便有能力改變世界、讓社會變得更友善。





台灣好事1+1 就等你加一





2020年因為疫情關係，全世界氣氛陷入低迷，為了防疫，人和人之間的距離越來越遠，負面感受也隨之增加；但防疫社交距離不應該等於彼此間心的距離，每個人只要能把小小的善意舉動傳散出去，就能讓心更靠近，為世界增添更多善意與溫暖。今年，BE-KIND希望號召更多民眾加入，一同向世界各地的人們釋出善意。自11月1日起至網購平台-愛上新鮮購買一支堅果棒，BE-KIND就幫您捐出一支堅果棒給1919食物銀行，全台7-11、全家便利超商也緊跟在後，於11月4日起加入台灣好事1+1的行列，希望能募集超過10萬支堅果棒，並以堅果棒做為傳遞善意的接力棒，將善意傳出去，中華基督教救助協會表示：「1919食物銀行致力於扶助經濟弱勢家族，這些家族長期資源受限，僅希望有穩定的生活必須品來源，更遑論有健康安心的零食選項；此次感謝BE-KIND推動台灣好事1+1計畫，讓弱勢家庭在安心享用健康、美味零食的同時，也能感受到來自世界的溫暖與善意，讓弱勢家族對未來更有希望。」





除了台灣發起的「Make the world a little KINDer」社群串聯活動之外，BE-KIND也同步於全球多個國家發起「#21DAYSKIND 善意養成」社群倒數活動。科學研究實證，養成一個習慣需要21天，BE-KIND希望透過民眾連續21天在社群媒體上的小小善意紀錄，讓民眾養成分享善意的習慣，並希望能於全球蒐集到10萬個善舉。BE-KIND希望每一個人都能先從對自己為善做起，再慢慢將善意推廣至其他人、甚至是環境或社會，讓整個世界可以更美好！





關於BE-KIND





源自美國的健康零食品牌BE-KIND，強調「看得見的自然美味」，使用純粹自然美味的食材及透明的簡約包裝，讓你看到粒粒飽滿的果仁，營養豐富又方便。從吃開始，每天對自己好一點，給你看得見、讀得懂的安心及健康。KIND Snack的品牌使命為「藉著零食和善舉，令世界漸漸變得更美好。」創辦人Daniel Lubetzky深信藉由小小的善舉能讓世界變得更美好，因為善心具有改變世界的力量，並盼利用對身體「友善」的零食，啟發與自己和世界的善良時刻。



