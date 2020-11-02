解謎遊戲挑戰文史理解力 到十三行尋找國家寶藏
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-02 18:10:00
位在新北市八里區的十三行博物館重視在地連結，辦理開館以來首檔地方特展「山水八里—八里人文與自然特展」，10月份推出「八里學生來考古」活動，透過特展導覽、考古探坑試掘參訪以及闖關活動，讓當地學子們認識家鄉5千年來多元的歷史文化。
「八里學生來考古」活動期間吸引八里地區4間學校，230位師生前來參訪體驗，同學們對於館方設計的闖關活動－「尋找失落的國家寶藏」解謎遊戲印象深刻，因為以前總覺得史前文化超級複雜，很難搞得清楚。透過這款遊戲的尋寶過程，彷彿親自走進考古遺址，執行標本採集以及發掘的任務，隨著謎題一個一個解開，自己也瞬間變成了考古小達人！帶隊老師也肯定這樣的「非傳統學習單」，不但補強學校教材中較為缺乏的史前篇福，學生也因為「要破關」的好勝心，強化吸收新知識的動力。十三行博物館館長陳春蘭表示，「尋找失落的國家寶藏」遊戲凸顯八里在臺灣史前史的重要地位，因為學生反應出乎意料的熱烈，即日起開放讓所有參觀者都能體驗。全臺灣共有10處國定考古遺址，八里區就擁有其中2處，來博物館不但能看到國定十三行與大坌坑考古遺址出土的文物，還能在尋寶遊戲中獲得考古學基本知識，並親眼見識八里獨特的歷史人文地景。解謎遊戲挑戰文史理解力 到十三行尋找國家寶藏「尋找失落的國家寶藏」即日起至110年1月17日止可在十三行博物館展場體驗，找出千年祕寶的平均時間大約是50分鐘，只要用手機、平板至博物館服務台掃描QR Code或輸入https://reurl.cc/pyoZLd網址，領取工具包後即可參加。