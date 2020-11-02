左營舊城風華再現　台灣第一石城護城河通水啓用

今年適逢高雄設州改制百年，繼歷史建築「逍遙園」重新開園，今（2）日台灣第一石城「護城河」通水啓用，睽違12年後再次通水，格外受到注目，也象徵高市府自106年起推動的左營舊城見城計畫，邁入新里程碑，同時，東門護城河及南門口公園也同步開放，民眾能夠散步舊城，感受高雄獨一無二的歷史現場魅力。

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眾所期盼的護城河通水，是左營舊城第一個完成的主要歷史再造工程，再現台灣第一石城水岸風貌，護城河、東門城牆兩種城池核心元素相互輝映，展現水映城牆壯闊氣勢。

▲ 台灣第一石城「護城河」通水啓用，同時，東門護城河及南門口公園也同步開放。（圖／高市文化局提供）

文化局表示，左營舊城屬國定古蹟，故舉凡城牆修復、護城河通水、夜間照明改善，皆須陳報國定古蹟主管機關文化部審核，過程格外嚴謹，在中央文化部、高雄市政府、專家學者、修復建築師團隊、修復工程廠商的共同努力之下，如今總算完成東門段護城河通水、景觀照明改善及南門段原海強幼稚園景觀改善等工程。

文化局提醒民眾，左營舊城東門段場域的開放只是第一步，接著北門段及鎮福社修復工程也將於明（110）年完成。目前，東門部分區域、北門城門城牆及鎮福社等再現工程仍持續進行中，為確保施工安全，北門周邊架設有施工圍籬及支架，造成不便，希望民眾多包涵，也請配合文化局相關公告與說明，勿進入工區。