▲ VWCV Amarok V6 絕版倒數最後30台，同步加碼「笑擁經典專案」

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2009 年全球首度現身，扮演福斯商旅首款皮卡角色的 Amarok 即以德系設計，搭配出色乘載機能與越野能力受到好評。其後推出 3.0 升 V6 TDI 柴油引擎，更轉以福斯商旅總部漢諾威作為主要生產基地，成為名符其實的德國皮卡。自 Amarok V6 上市以來廣受世界各地消費者青睞，以充沛的動能、舒適的乘坐感受及寬敞的車室空間榮獲 2018 年 IPU 國際皮卡大獎（International Pick-Up Award, IPUA）、以及 2019~2020 連續兩年英國 What Car 最佳皮卡大獎等多項大獎的殊榮。在台灣，從 ARTC 車輛測試研究中心設立之高速週回道、煞車測試道等關卡、到麗寶國際賽車場附設全地形關卡，Amarok V6 皆以優異的底盤設計及強悍的動力輸出，展現強勁拖曳和載重能力，並輕鬆攻克各種挑戰。
其中 Amarok V6 Highline 車型憑藉引擎室內 3.0 升 V6 TDI 柴油引擎，可繳出 204 匹最大馬力與 51 公斤米最高扭力，搭配 8 速 Tiptronic 手自排變速箱以及 4MOTION 全時四輪驅動系統。最窄處寬度達 1,222mm，能夠完整置入歐規標準棧板的貨斗空間、具 200 公斤乘載能力尾門擋板，以及最高可對應 1 公噸載重、3.5 噸尾車負載的後軸葉片簧。
Amarok V6 亦持續在台灣市場上熱銷，全台絕版倒數 30 台。為回饋喜愛 Amarok V6 的潛在買家，福斯商旅同步提供「笑擁經典專案」提供 90 萬元 60 期 0 利率優惠貸款，搭配福斯財務指定專案再加碼第五年延長保固之回饋。最後 30 台入主機會開始倒數。欲了解更多產品資訊，請洽全台各展間展示中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。