金門醫院「成人假日戒菸班」 戒菸成功最高送2千元禮券
金門醫院「成人假日戒菸班」 戒菸成功最高送2千元禮券
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-11-05 19:40:00
金門縣衛生局將結合金門醫院開辦「成人假日戒菸班」，即日受理報名至額滿為止，全程免費，全勤者可獲得200元禮券；戒菸成功並追蹤1個月可獲得成效獎500元禮券、追蹤3個月者可各獲得1,000元禮券，此外追蹤6個月戒菸成功者皆可各獲得2,000元禮券。
金門縣衛生局說明，成人假日戒菸班開辦時間從11月14日至12月5日的每週六上午8點半到12點，地點在衛生福利部金門醫院8樓會議室。有意報名者可至金門縣衛生局或衛生福利部金門醫院服務台填送報名表、電話報名(082)330697轉721，盧小姐或網路報名。
課程將聘請專業戒菸衛教師進行4週密集式的戒菸班活動，安排吸菸對健康之危害、戒菸的方法與好處、該如何戒菸、戒菸時期壓力的調適及紓壓放鬆技巧、戒菸期間如何管理體重，亦會安排加強心肺耐力功能的有氧運動課程，透過伸展及肌力訓練，有效幫助學員緩和戒菸期間身體不適，且還能免於因戒菸而發胖。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！