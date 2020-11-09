【MotoGP戰報：歐洲站】Mir離年度冠軍更近一步竟是Yamaha促成的！

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先前因感染武漢肺炎的Rossi在經過隔離後終於可以參賽了，而歐洲站排位由Pol Espargaro取得竿位，Rins則取得第二，至於上一站領跑到馬上就轉倒的Nakagami則從第三出發，至於積分第一的Mir則從第六起跑，Quartararo則處在第11位置，而同樣有冠軍相的Vinales，卻因使用第六具引擎違反規定因此要從維修區起跑。
起跑後Espargaro以優異速度維持領先位置，但緊追在後的Rins則在第二圈就超越取得領先，志在取得年度冠軍的Mir也很快的跟進並超越Espargaro緊咬Rins，而他的最大勁敵Quartararo則在起跑沒多久就轉倒，不過後來有繼續回到場上，但名次已位居最後，在Quartararo前面的則是Vinales，也因如此在少了兩大勁敵的威脅，Mir離年度冠軍往前一大步。
只要後面兩站比賽取得前段成績，Mir有高機會能成為年度冠軍車手，而目前最大變數就是前面領跑的學長Rins，雖然Mir積分位居第一但卻沒有任何一場分站冠軍，因此倘但若Rins與Quartararo在後兩站取得更好成績甚至同分情況下，Mir會因此無法奪冠，所以目前除了對手威脅，Mir也及需替自己取得一場分站冠軍。
領跑的Rins也渴望爭奪冠軍，因此以穩定的速度表現持續領先，Mir也沒有過於激烈的進攻則以穩定方式緊跟在後，畢竟現階段最重要的舊是要取得積分領先對手。就在比賽進行到最後1/3時，Rins不慎發生失誤Mir便順勢取得領先，而Rins似乎也不想破壞Mir好事，並也讓自己能夠站上頒獎台，因此後來也沒有對Mir進行超越，兩人就穩穩的再次一同站上頒獎台。
終於取得分站冠軍的Mir積分來到162分，Quartararo則以125分落後37分位居第二，Rins也同樣有125分，Vinales則以121分排在第四。