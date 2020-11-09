呆萌系、輕鬆好駕馭─eReady Fun試騎！

我是廣告 請繼續往下閱讀
相較於其他電動機車在設計上大多強調前衛、科技感，訴求女性使用的eReady Fun則是走簡潔、呆萌路線，車頭以圓弧線條為主軸搭配車側的ㄑ字形腰線，沒有過多的綴飾，單一類六角形與圓形組合而成的魚眼頭燈，像是卡通人物般睜亮眼看著你，有種獨特的趣味，而已LED燈條所排列的類啞鈴形狀的所謂星辰式尾燈則是另一焦點，辨識性極高，雖說許多人甫見到eReady Fun時，對它的造型感到有些不太習慣，但其實看久了頗為耐看，在車陣中也相當顯眼，加上eReady提供了多種亮麗車色可選擇，更可以展現不同騎士的獨自個性。
除了別具特色的造型，其餘當前速克達該有的便利設計在eReady Fun上當然也沒有缺席，內嵌式雙前置物空間可便於放置飲料或手機，無須選配的置物掛勾是機車族購物時的必備設計，同時在掛勾右側則設有USB插槽，可謂手機或行動裝置充電，而行李廂容積雖然還是略受制於電池空間，不過仍有26.5L，足敷日常使用，並且針對省力駐車架改良設計，讓省力效果優於同級電動車約11%，也是體貼女性朋友的貼心設計，此外，其同樣具備Gogoro系統的倒車功能，只要按下左側把手前的倒車鈕，車輛即會以1km/h的速度緩緩倒退，這在需要將機車挪出停車格時特別好用，該功能也以廣受好評。
而eReady Fun另一個友善設計，就是坐墊高度離地僅74cm，且窄版的車身與坐墊寬度，都讓騎乘者更容易跨坐與放置雙腳，個子較小的朋友在車輛暫停時，不用還要往前站立才能將車撐住，仍可以輕鬆地坐在坐墊上，而且窄版且較平緩的坐墊，也提供較好的乘坐舒適性，對於騎乘時的操駕也有所幫助。
在試駕eReady Fun前，eReady門市人員先行示範了消費者至門市賞車、試騎時的服務流程，會先由門市銷售人員詳細地介紹車輛特色，若消費者欲試騎車輛，在簽完相關資料後，還會由技師介紹各項介面操作方式與騎乘要點，並且提供路線帶騎服務，由技師帶領消費者試騎，這些都是在一般機車銷售中較少見到的完善服務。
與其他PBGN聯盟中其他品牌車款多以Gogoro 2平台開發新車不同的是，eReady Fun是以Gogoro 3平台開發，走的是比較輕巧的路線，實際騎乘，eReady Fun同樣維持電動機車起步輕盈，扭力充沛的特性，而憑藉台鈴工業豐富地調校經驗，eReady Fun起起來有著不錯的平衡性，十分好上手，在市區中穿梭好不寫意，有一種回到年輕騎機車到處趴趴走的無壓時光，若騎到沒電，一可以透過Gogoro的換電站，快速更換電池，花的時間比加油還少，坦白說，若不是住得離市區有點遠，過了愛騎車的年紀，若單純要買台短、中距離的代步工具，eReady Fun真的是不錯的選擇，整體騎乘感也是近期騎到的電動車中，個人感到最喜歡的一款。
台灣可說是新創電動機車品牌發展最迅速的國家，對於由台鈴工業新創立之eReady來說，推出了首款電動機車eReady Fun後，仍得面對品牌知名度相對較低的問題，但相較於其他品牌，eReady團隊顯得特別有活力，透過於不同大型活動中曝光，以及電視節目置入等行銷手法，來消費者可以更快速地認識這個品牌。而就如同文中所說的eReady Fun與其他品牌無論在造型設計與定位上，都有屬於自己的風格，且特別強調女性騎乘使用，在極具潛力的電動車市場區隔出自有的定位，算是踏出不錯的第一步，未來eReady預計在2021年再推兩款新車，並至2025年時累積推出七款車種，以不同屬性定位建構完整產品線，搶占電動車市場佔有率20%的目標，在eReady Fun後的下一款新車會以什麼面貌登場，就讓大家拭目以待嘍。