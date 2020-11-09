周冬雨有望拿下「5金大滿貫」！《少年》金雞獎入圍贏家

「第33屆中國電影金雞獎」頒獎典禮，確定將於本月25日至28日在廈門舉辦，入圍名單也跟著出爐，其中，由曾國祥執導、周冬雨、易烊千璽主演的《少年的你》獲最佳故事片、編劇、導演、男女主角、男女配角、攝影、錄音、音樂、剪輯共11個獎項提名，成為入圍大贏家。

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今年獲得金雞獎最佳女主角提名的，包括周冬雨、任素汐、譚卓、柳岩和祝希娟，其中的大熱門當然是已經第3次入圍金雞獎最佳女主角

周冬雨，但比較讓影迷驚訝的是，由陳可辛執導的話題之作《奪冠》，雖然入圍最佳故事片、導演、編劇及男配角等8項提名，卻獨缺女主角鞏俐爆冷無緣爭取影后。

▲▼周冬雨有望拿下華語電影「5金大滿貫」。（圖／《少年的你》官微）

另外受注目的還有，周冬雨倘若憑此片再獲女主角獎，將邁向華語電影「5金大滿貫」，包括憑《七月與安生》拿下的金馬獎影后、以及憑《少年的你》獲得香港金像獎、大陸百花獎影后，如今只要收集到金雞獎影后以及年底的華表獎影后，周冬雨即將繼章子怡之後創造歷史，成為第2個獲得華語電影5大獎滿貫的演員。