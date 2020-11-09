周冬雨有望拿下「5金大滿貫」！《少年》金雞獎入圍贏家

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另外受注目的還有，周冬雨倘若憑此片再獲女主角獎，將邁向華語電影「5金大滿貫」，包括憑《七月與安生》拿下的金馬獎影后、以及憑《少年的你》獲得香港金像獎、大陸百花獎影后，如今只要收集到金雞獎影后以及年底的華表獎影后，周冬雨即將繼章子怡之後創造歷史，成為第2個獲得華語電影5大獎滿貫的演員。
「第33屆中國電影金雞獎」重要獎項入圍名單如下：
最佳故事片：《少年的你》、《白雲之下》、《奪冠》、《我和我的祖國》、《春潮》、《誤殺》
最佳導演：王瑞（《白雲之下》）、楊荔鈉（《春潮》）、陳可辛（《奪冠》）、陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野（《我和我的祖國》）、周申、劉露（《半個喜劇》）、曾國祥（《少年的你》）
最佳男主角：大鵬（《受益人》）、肖央（《誤殺》）、吳昱翰（《半個喜劇》）、易烊千璽（《少年的你》）、黃曉明（《烈火英雄》）
最佳女主角：任素汐（《半個喜劇》）、周冬雨（《少年的你》）、柳岩（《受益人》）、祝希娟（《空·巢》）、譚卓（《誤殺》）
最佳男配角：印小天（《烈火英雄》）、吳剛（《奪冠》）、張譯（《攀登者》）、歐豪（《中國機長》）、黃覺（《少年的你》）
最佳女配角：張熙然（《誤殺》）、周也（《少年的你》）、趙海燕（《半個喜劇》）、袁泉（《中國機長》）