▲ 百年的韻味，Mazda MX-5 100 週年紀念車散發精髓

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很多人可能認為，選擇，會是瞬間的一念之間，但其實往往是多年經驗的淬煉。
這一輛 Mazda MX-5 100 週年紀念車無疑是最佳體現，展現了 Mazda 多年來的造車精神堅持，在當前的休旅主流中仍堅持經典的 Roadster 地位，更保有手排變速箱的選擇，延續理念的傳承，讓握在手中的排檔桿，更多了幾分溫度與感動。
MX-5 的獨特，從見到就無須多言，緊湊的車型，上空的配置，在當前滿滿休旅車的街道上，顯得格外獨特，而這份獨特，更可完美的從車身個性延伸至車主個性。駕著 MX-5 於道路上奔馳著，似乎就只差沒在車頂架上一個LED 招牌寫著：「就是不與人同」的跑馬燈，相較於千萬級超跑，MX-5 那份出眾感，一點也不遜色。
MX-5 100 週年紀念車上，更有著點綴身份的專屬印記，躍雪白的車色搭配酒紅色頂篷，側裙後方的「100 YEARS 1920-2020」銘牌，輪圈中心蓋也換上了專屬紀念廠徽，或許一般人不知道這樣的配置為此 100 週年紀念車專屬，但舒服的好看，絕對會是發自內心的感想。
低調的慶生思維，同樣在座艙內發酵，酒紅色的 Nappa 真皮座椅，駕駛與乘客頭倚著會是印有專屬紀念廠徽的頭枕設計，腳踏的則是會有專屬銘牌的地墊，但也僅此而已，Mazda 還是希望你專心的享受 MX-5 為你帶來的純粹的駕馭樂趣。
2.0 升 Skyactiv-G 自然進氣汽油引擎，代表的不是驚天動力的性能輸出，甚至連當前時興的小排氣量渦輪增壓引擎的靈敏特性都稱不上，但平順且符合人體自然反應的動力曲線，搭配上完全主控的手排變速箱，要拿捏出怎樣的動態個性，完全由駕駛自行發揮，這種人車合一感受，不，更精準點說，這種機械感人車合一感受，在當前的車壇中，真的久違了。但這，卻是 Mazda 堅持百年以來的平常事。
就像看似清淡的雞湯般，燉入了廚師多年的廚藝與心意，這一輛 MX-5 100 週年紀念車亦同，沒有大鳴大放的帳面數據，也沒有走在時代尖端的炫目科技，但卻會是你一嚐入心的甘甜，更是久久難忘的經典。
如果換成劇本，到底 Mazda 百年會是啥故事軸線？啟動引擎，駕著 MX-5 100 週年紀念車開上一整天，那專屬於Mazda 的歷史，這輛車會向你滔滔不絕。