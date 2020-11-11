百年的韻味，Mazda MX-5 100 週年紀念車散發精髓

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

百年的韻味，Mazda MX-5 100 週年紀念車散發精髓

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-11-11 10:25:01

百年的韻味，Mazda MX-5 100 週年紀念車散發精髓
▲ 百年的韻味，Mazda MX-5 100 週年紀念車散發精髓
要從百年歷史中找一款代表性的作品用以紀念，相信不會是件易事，但面對著眼前這輛 MX-5，我必須要說，這是再好不過的選擇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Mazda MX-5 100 週年紀念車售價新台幣 139 萬元，比常規車型多出 5 萬元。
Mazda MX-5 100 週年紀念車售價新台幣 139 萬元，比常規車型多出 5 萬元。
很多人可能認為，選擇，會是瞬間的一念之間，但其實往往是多年經驗的淬煉。
這一輛 Mazda MX-5 100 週年紀念車無疑是最佳體現，展現了 Mazda 多年來的造車精神堅持，在當前的休旅主流中仍堅持經典的 Roadster 地位，更保有手排變速箱的選擇，延續理念的傳承，讓握在手中的排檔桿，更多了幾分溫度與感動。

MX-5 的獨特，從見到就無須多言，緊湊的車型，上空的配置，在當前滿滿休旅車的街道上，顯得格外獨特，而這份獨特，更可完美的從車身個性延伸至車主個性。駕著 MX-5 於道路上奔馳著，似乎就只差沒在車頂架上一個LED 招牌寫著：「就是不與人同」的跑馬燈，相較於千萬級超跑，MX-5 那份出眾感，一點也不遜色。

MX-5 100 週年紀念車上，更有著點綴身份的專屬印記，躍雪白的車色搭配酒紅色頂篷，側裙後方的「100 YEARS 1920-2020」銘牌，輪圈中心蓋也換上了專屬紀念廠徽，或許一般人不知道這樣的配置為此 100 週年紀念車專屬，但舒服的好看，絕對會是發自內心的感想。

輪圈中心蓋也換上了百年紀念廠徽。
輪圈中心蓋也換上了百年紀念廠徽。
側裙後方裝上低調的「100 YEARS 1920-2020」銘牌。
側裙後方裝上低調的「100 YEARS 1920-2020」銘牌。
躍雪白的車色搭配酒紅色頂篷是專屬配色，質感相當出色。
躍雪白的車色搭配酒紅色頂篷是專屬配色，質感相當出色。
低調的慶生思維，同樣在座艙內發酵，酒紅色的 Nappa 真皮座椅，駕駛與乘客頭倚著會是印有專屬紀念廠徽的頭枕設計，腳踏的則是會有專屬銘牌的地墊，但也僅此而已，Mazda 還是希望你專心的享受 MX-5 為你帶來的純粹的駕馭樂趣。

座艙維持此世代 MX-5 設計特色，以簡約直覺為主。
座艙維持此世代 MX-5 設計特色，以簡約直覺為主。
中控台採用 7 吋中央資訊顯示幕，包含 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧手機連結功能都具備。
中控台採用 7 吋中央資訊顯示幕，包含 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧手機連結功能都具備。
雖然沒有當前時興的 ACC 或車道置中功能，但至少有車道偏移警示系統、盲點偵測系統、後車警示功能等 ADAS 系統。
雖然沒有當前時興的 ACC 或車道置中功能，但至少有車道偏移警示系統、盲點偵測系統、後車警示功能等 ADAS 系統。
酒紅色的 Nappa 真皮座椅視覺與觸感都出色。
酒紅色的 Nappa 真皮座椅視覺與觸感都出色。
頭枕上印有百年專屬徽飾。
頭枕上印有百年專屬徽飾。
地墊上也有「100 YEARS 1920-2020」銘牌
地墊上也有「100 YEARS 1920-2020」銘牌
鑰匙上也有百年專屬徽飾。
鑰匙上也有百年專屬徽飾。
2.0 升 Skyactiv-G 自然進氣汽油引擎，代表的不是驚天動力的性能輸出，甚至連當前時興的小排氣量渦輪增壓引擎的靈敏特性都稱不上，但平順且符合人體自然反應的動力曲線，搭配上完全主控的手排變速箱，要拿捏出怎樣的動態個性，完全由駕駛自行發揮，這種人車合一感受，不，更精準點說，這種機械感人車合一感受，在當前的車壇中，真的久違了。但這，卻是 Mazda 堅持百年以來的平常事。

同樣搭載 2.0 升 Skyactiv-G 自然進氣汽油引擎，具備 184ps/7000rpm 最大馬力與 20.9kgm/4000rpm 最大扭力。
同樣搭載 2.0 升 Skyactiv-G 自然進氣汽油引擎，具備 184ps/7000rpm 最大馬力與 20.9kgm/4000rpm 最大扭力。
試駕車型配備六速手排變速箱。
試駕車型配備六速手排變速箱。
車身動態明確且清晰的回饋，給予了駕駛極佳的掌控度，駕駛所施予的每個動作，車身都會完整的反應而出。
車身動態明確且清晰的回饋，給予了駕駛極佳的掌控度，駕駛所施予的每個動作，車身都會完整的反應而出。
後輪驅動的特性加上不到 1.1 噸的車身重量，在彎道上駕馭樂趣十足。
後輪驅動的特性加上不到 1.1 噸的車身重量，在彎道上駕馭樂趣十足。
就像看似清淡的雞湯般，燉入了廚師多年的廚藝與心意，這一輛 MX-5 100 週年紀念車亦同，沒有大鳴大放的帳面數據，也沒有走在時代尖端的炫目科技，但卻會是你一嚐入心的甘甜，更是久久難忘的經典。

純粹的美好，MX-5 100 週年紀念車再次清楚的道出。
純粹的美好，MX-5 100 週年紀念車再次清楚的道出。
如果換成劇本，到底 Mazda 百年會是啥故事軸線？啟動引擎，駕著 MX-5 100 週年紀念車開上一整天，那專屬於Mazda 的歷史，這輛車會向你滔滔不絕。
關鍵字

    延伸閱讀

    我是廣告 請繼續往下閱讀

    NOW民調中心

    金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

    金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

    繼續作答
    金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

    金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

    繼續作答
    你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

    你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    campaign即時
    推薦閱讀