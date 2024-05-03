日投第一人！上澤直之初登板完美2局無失分　睽違66年完成大紀錄

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上澤直之的大聯盟之路十分坎坷，去年他以入札制度，好不容易吸引到坦帕灣光芒隊開出小聯盟獲邀春訓合約，但是他在熱身賽後就被交易，之後來到紅襪隊3A開啟美職生涯，但他沒有放棄，而且越投越好，獲得上大聯盟機會。他從3A開季，出賽3場，2勝1敗，防禦率4.80，表現優異。
上澤直之穿上39號球衣，在紅襪隊主場芬威球場上場，也就是美國棒球聖地，他先讓對手擊出三壘界外飛球被接殺，又讓對手擊出三壘飛球，之後用約150公里的指叉球三振掉Michael Conforto。
他回到休息室跟進入傷兵名單的日籍好手吉田正尚等人擊掌致意，上澤表示：「球隊說，就把在3A表現的拿出來，不要讓對手得分，我是很興奮，本來不是這樣緊張，但一上投手丘，有點不可思議的感覺，果然還是很緊張。」
上澤直之表現如何？
上澤面對巨人打線毫不畏懼，第一局三位打者都三上三下，第二局面對巨人四棒Patrick Bailey，他讓對手擊出游擊滾地球出局，下一棒Matt Chapman也是二壘滾地球出局，第三位Thairo Estrada也是擊成滾地球。
上澤有很好的直球，雖然球速不快，但變化球多元，變速球、指叉球、曲球等都可以投，而他今天運用最多的是指叉球，並且讓對手頻頻擊成不營養飛球出局，最快球速約145公里左右。
對於自己表現，上澤直之並未因為在日職火腿隊已經是王牌投手，就來到美國不可一世的樣子，他反而融入團隊，在休息室跳舞，重新享受棒球的樂趣。他說：「接下來也是要把球隊賦予我的責任做好，不管是怎樣的狀況，都希望可以投長一點的局數。」
上澤直之跟貝比魯斯同天生日？
上澤直之表示：「在3A的時間並不是浪費掉，這裡的投手主要是以速球決勝負，但其他球種較少使用，在那時候我看了很多東西，現在要想辦法生存下去。」
上澤直之2月9日出生，剛好跟美國強打者貝比魯斯同天生日，在這同樣是貝比魯斯「二刀流」大秀身手的球場，上澤直之完成他感動的初登板。
上澤直之小檔案：
出生日期：1994年02月06日（30歲）
身高體重：187公分 89公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手（上肩投球）
最快球速：152 km/h
擅長球路：滑球、指叉球、曲球、切球
出生地點：日本千葉縣松戶市
最高學歷：日本專修大學松戶高等學校
職棒選秀：2011年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第六指名
經歷：
松戶市立第一中學校
專修大學松戶高等學校
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊（2014年～2023年）
美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟，2024年～）
（以上資料來源：台灣棒球維基館）
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