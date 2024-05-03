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余天好命苦！女兒癌逝女婿涉詐　二弟被燒死、四弟販毒遭中國槍決

▲民進黨立委余天。（圖／記者林調遜攝）
▲民進黨立委余天。（圖／記者林調遜攝）

記者何哲欣／台北報導

演藝圈常青樹、前立委余天的女兒余苑綺2022年8月癌症過世，余天夫婦歷經白髮人送黑髮人之痛，沒想到小余苑綺4歲的老公Gary陳鑒疑似與詐團勾結，擔任詐欺車手頭，遭檢方收押。余天雖在演藝圈有相當崇高地位，但他的人生卻頗坎坷，除了常須要為子女擔憂，他的兩個弟弟，也都死於非命。

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余天共有4個弟弟，其中三弟余龍（本名余福龍），在1992年11月21日因縱火案，逃避不及身亡。余龍遺孀為前歌手紀寶如，二兒子余彥鋒曾吸毒、販毒，她心痛通報警察把余彥鋒抓走，余彥鋒控他「沒資格當媽」，母子花了6年才和解，

四弟余福星則在中國大陸走私30公斤海洛因被捕，2006年11月16日在廈門遭槍決。余福星則是在國小時候就送給人家當兒子，但余福星被捕後，余天據傳還花了幾百萬要營救，四弟伏法後，余天老淚縱橫說，「如果下輩子有機會，還是做我的兄弟，就不要送給別人，就留在我身邊，我會好好的照顧他。」

四弟涉販毒，余天的獨子余祥銓也屢讓他傷透腦筋。余祥銓2002年從加拿大返台度假，就因持有並吸食大麻而進入勒戒所，受少年感化教育兩周。2005年上節目唱歌，因走音、忘詞遭評審嚴厲批評，在節目中崩潰。

余天2008年首度當選立委，把余祥銓帶到國會磨練，但余祥銓仍屢因停車糾紛、酒駕上社會新聞版面。近年余祥銓受洗、結婚後，才逐漸表現出成熟穩定一面。

除了余祥銓，余天還有大女兒余筱萍，2007年世界麻將大賽中獲得第三名，2017年有意參選台北市議員，但在初選敗給現任立委吳沛憶。次女余苑綺為抗癌改名余泳澐，但仍在39歲時就離世，留下一子一女。

余天昨得知女婿涉入詐騙集團案，他怒罵不要臉、要關多久就關多久。但今年已經76歲的余天，日前要參選民進黨新北市黨部主委，遭妻子李亞萍勸退，不願再余天再多涉足政治，但即便遠離政治風暴圈，余天還是不斷在為晚輩操勞著。

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