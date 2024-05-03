余天好命苦！女兒癌逝女婿涉詐　二弟被燒死、四弟販毒遭中國槍決

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四弟余福星則在中國大陸走私30公斤海洛因被捕，2006年11月16日在廈門遭槍決。余福星則是在國小時候就送給人家當兒子，但余福星被捕後，余天據傳還花了幾百萬要營救，四弟伏法後，余天老淚縱橫說，「如果下輩子有機會，還是做我的兄弟，就不要送給別人，就留在我身邊，我會好好的照顧他。」
四弟涉販毒，余天的獨子余祥銓也屢讓他傷透腦筋。余祥銓2002年從加拿大返台度假，就因持有並吸食大麻而進入勒戒所，受少年感化教育兩周。2005年上節目唱歌，因走音、忘詞遭評審嚴厲批評，在節目中崩潰。
余天2008年首度當選立委，把余祥銓帶到國會磨練，但余祥銓仍屢因停車糾紛、酒駕上社會新聞版面。近年余祥銓受洗、結婚後，才逐漸表現出成熟穩定一面。
除了余祥銓，余天還有大女兒余筱萍，2007年世界麻將大賽中獲得第三名，2017年有意參選台北市議員，但在初選敗給現任立委吳沛憶。次女余苑綺為抗癌改名余泳澐，但仍在39歲時就離世，留下一子一女。
余天昨得知女婿涉入詐騙集團案，他怒罵不要臉、要關多久就關多久。但今年已經76歲的余天，日前要參選民進黨新北市黨部主委，遭妻子李亞萍勸退，不願再余天再多涉足政治，但即便遠離政治風暴圈，余天還是不斷在為晚輩操勞著。