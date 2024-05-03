籃籃粉絲送已故港星「文才」看板！寫著終生未娶 挨轟沒同理心
「樂天女孩」隊長兼CEO籃籃（籃靖玟），擁有稚齡娃娃臉，除了啦啦隊事業以外，手上還有不少綜藝節目主持棒，是當紅人氣女星。籃籃近日在粉專分享工作照，新髮型神似港星「文才」許冠英，昨（2）日她現身桃園棒球場應援，更有粉絲送她「文才」大頭照看板，上頭寫有「終生未娶」，卻遭批「沒有同理心。」
記者薛羽彤／綜合報導
籃籃近日剪了新髮型，笑說像「文才」許冠英的頭，文才是許冠英在系列殭屍片中，飾演茅山道士林正英徒弟的角色名，不過他2011年心臟病發過世，享壽65歲。昨日籃籃現身桃園棒球場應援，有粉絲送她「文才」大頭照看板，上頭寫有「終生未娶」，讓她在轉播鏡頭前搞笑模仿，此舉卻讓籃籃挨批「一點都不好笑」、「沒有慈愛、同理心」、「她想表達長的很像已故港星的意思嗎，可是觀感很差欸。」
球場邊，籃籃配合粉絲拿著文才的看板，還作勢要打球迷，讓不少人笑翻，在網路上掀起討論，「不能說很像，只能說一摸一樣」、「叫你模仿，不是叫你超越」；但也有不少網友認為籃籃此舉不妥，「過世了~還是要尊重吧」、「人死了 很多香港人會很生氣的 亂開玩笑」、「拿已故的藝人標明終生未娶 知道人家為何未娶的原因嗎？ 如此下作的玩笑，妳良心過意的去？」
籃籃小檔案
本名：籃靖玟
生日：1996年7月16日
年紀：27歲
身高：162公分
體重：約48公斤
學歷：樹德科技大學表演藝術系
身分：Rakuten Girls總隊長、CEO
代表作：節目《綜藝新時代》、《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》
獎項：入圍第57屆金鐘獎綜藝節目主持人獎（《綜藝大集合》）
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