Peugeot 2008 法式小跑旅 92.9 萬起，七車型年底前早鳥優惠
Peugeot 2008 法式小跑旅 92.9 萬起，七車型年底前早鳥優惠
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-11-11 18:25:01
Peugeot 2008 即將於 2020 年 11 月 14 日進駐全台展示中心，建議售價 92.9 萬元起，同時 Peugeot 總代理 寶嘉聯合推出限時限量早鳥專屬優惠，包含高額分期超低利率，再加贈 3 年 3 萬公里免費保養，活動只到 2020 年 12 月 31 日，售完即止。
Peugeot 2008 以全新家族識別造車語彙融合 Peugeot Instinct、Fractal 概念車設計思維，刻意雕琢的車頭線條，大型水箱罩格柵鑲崁 Peugeot 立體金屬獅徽，獅王獠牙日間行車燈與獅爪印象頭燈組，仿生特徵勾勒獅王形象；車側肌力稜線勾勒緊湊體態，光影折射間幻化獅王躍動身影，全車多處越野套件，型塑強烈運動風格，厚實車尾造型結合獅爪印象尾燈與 Peugeot 立體金屬字樣。Peugeot 2008 以全球首創裸視 3D 技術的 QUARTZ 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板，結合 7 吋全彩觸控螢幕音響通資系統，搭配小盤徑方向盤附 F1 換檔撥桿及電傳線控排檔桿，造就無需分神的直覺視野，而 3D 顯示儀錶更為駕駛呈現生動、清晰行車資訊，詮釋全新世代 Peugeot i-Cockpit® 3D 駕駛導向操作介面設計思維。
Peugeot 2008 搭載蟬聯 4 屆國際引擎大賞 International Engine of the Year 最佳引擎之 1.2 升 PureTech 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，不僅符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新 WLTP 全球輕型車測試規範，而寶嘉聯合為因應消費者不同用車需求，分別提供 155 匹 / 240 牛頓米及 130 匹 / 230 牛頓米兩種動力選擇，使 Peugeot 2008 擁有每公升 16 公里的精湛油耗表現。另外， 2008 全車系採用 EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，並配備 F1 換檔撥桿及電傳線控排檔桿設計，綿密齒比擁有順暢換檔反應。
2008 標準配備 6 具 SRS 防護氣囊，搭配完善 ADAS 先進駕駛輔助系統，以 ESP電子車身穩定系統整合 ABS防鎖定煞車系統、ASR加速防滑控制系統、DSC動態穩定控制系統、EBA緊急煞車力道輔助裝置、EBFD電子式煞車力分配系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC電子車身穩定控制系統、ESC電子車身穩定系統開關、LTW車外低溫警示及後方駐車雷達等。2008 全車系配備 ADAS先進駕駛輔助系統，包含：DAA 駕駛注意力警示系統、FCW 前方車距警示系統、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持系統、SLI 速率掃描辨識系統、TPMS 胎壓偵測警示系統等；ALLURE 以上車型則擁有 ACC 主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、EPB 電動駐煞車及LPA 車道保持系統等；GT LINE / GT 車型更提供 ABSM主動式盲點偵測警示系統、HBA 智慧型遠近頭燈及 VisioPark後方多模式環景駐車輔助系統。
2008 採用 PSA 集團全新開發 CMP模組化平台，高強度複合應用鋼材結構，門檻內側和車艙側面更輔以 HSS鋼材及鋁合金結構進行強化，結合車頭及車尾撞擊吸收、分散裝置，有效保持車艙完整性。且 CMP模組化平台經研發團隊精心調教，降震減噪效益不僅大幅提升行路質感，相較前一代車型更加輕量化之設定，加大軸距增添後座乘員乘坐舒適性，靈活座椅變化使後座椅背全傾行李廂容量可自 405 公升提升至 1,467 公升。
全新世代潮時尚休旅 Peugeot 2008 將於 2020 年 11 月 14 日進駐全台 Peugeot 展示中心，並正式開放銷售，建議售價 92.9 萬元起，分為 4 個車型等級，並分別有 CIELO 全景可開啟式玻璃車頂車型，共 7 個車型，還提供 Focal® 頂級音響系統、GRIP CONTROL® 抓地力控制系統及多樣化精緻車色；且即刻入主享早鳥專屬優惠，高額分期超低利率，再加贈 3 年 3 萬公里免費保養，限時限量售完即止。
全新 Peugeot 2008 建議售價
車型
動力
建議售價
PEUGEOT 2008 ACTIVE
130bhp / 5,500rpm
230Nm / 1,750rpm
92.9 萬元起
PEUGEOT 2008 ALLURE
155bhp / 5,500rpm
240Nm / 1,750rpm
102.9萬元起
PEUGEOT 2008 ALLURE CIELO
108.9萬元起
PEUGEOT 2008 GT LINE
110.9萬元起
PEUGEOT 2008 GT LINE CIELO
116.9萬元起
PEUGEOT 2008 GT
118.9萬元起
PEUGEOT 2008 GT CIELO
124.9萬元起