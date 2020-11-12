眾所期待的Mazda全新直六動力將於2022年投入量產!

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mazda去年公布將推出直六引擎的消息後，市場上便猜想各品牌往油電或純電化的方向邁進時，Mazda竟還推出新的多缸數燃油引擎到底是搞什麼把戲，不過Mazda相較其他日本品牌本來就是一家較有自己想法的車廠，當人家在大玩渦輪之際它依舊堅持使用自然進氣系統，宣布推出直六引擎好像也不是太意外，不過在排汙法規日益嚴峻的現在，若以純自然進氣方式推出肯定會難以通過現行標準，因此這次推出的直六動力終於加掛有渦輪增壓技術，也有48V輕油電系統及Plug-in Hybrid的選項，甚至採壓燃點火技術的Skyactiv-X引擎還有15 km/l的油耗表現，在輸出及燃油效能上取得絕佳平衡點。
不過最受矚目的還是哪款車會成為搭載新款直六引擎之車種，最有機會搶先採用的莫過於即將大改款的Mazda 6，在導入直六動力後引擎也從原本的橫置改為縱置配置，因此傳動方式也從原本的前驅改為後驅，高階車型則會有四輪驅動選項，如此一來不僅提升了Mazda 6的高階車款形象，也帶來更多駕馭樂趣的想像，其他中大型SUV如CX-5、CX-9也會是下一波導入直六引擎的車款；四缸引擎部分未來也會提供48V輕油電系統及Plug-in Hybrid選項，這套系統仍作為中小型轎車及CUV產品的主要動力來源，搭配即將在日本推出的MX-30純電休旅，Mazda的新世代動力編成終於全員到齊，也期待1年多後新引擎上市能帶來更多的競爭力，對品牌及消費者而言算是個雙贏局面。