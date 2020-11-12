影／扶輪有愛　捐贈愛心書桌椅給員林農工

為改善弱勢家庭的學童學習環境，員林扶輪社2020-2021社長游春號召扶輪社社友，今（12）日捐贈15張愛心書桌給員林農工弱勢特殊境遇家庭等學生，社友當場加碼捐贈15張椅子，希望能改善學生在家讀書環境，受贈學生說，會以優異學習成績來回報。

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▲員林扶輪捐贈15張愛心書桌給員林農工弱勢特殊境遇家庭等學生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

× ▲員林扶輪捐贈15張愛心書桌給員林農工弱勢特殊境遇家庭等學生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

員林扶輪社2020-2021社長游春亨事業有成、不忘回饋鄉里，他透過同在員林扶輪社的社友、也是員林農工家長會榮譽會長徐祺程媒合，今（12）日捐贈15張愛心書桌給員林農工日間部與進修部中低收入戶、外配、弱勢及生活扶助、單親、原住民或特殊境遇家庭等學生，希望改善學生在家讀書環境。

▲每張書桌都以適合高中學生身高的尺寸製作，並且附上2枝LED檯燈，這樣就可以矯正學生因為設備不足導致不良讀書坐姿問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

× ▲每張書桌都以適合高中學生身高的尺寸製作，並且附上2枝LED檯燈，這樣就可以矯正學生因為設備不足導致不良讀書坐姿問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.12）

社友吳建誼看到學生們努力向學當場加碼說，「社長送書桌、我送椅子，桌椅送整套，愛心足夠好。」每張椅子都是外銷日本的型式，整套的電腦書桌椅要價上萬元以上，捐贈儀式在員林農工行政大樓舉行，校長林玉芬說，學校會在今明兩天將這批愛心書桌運送到每個學生家中，並協助裝置好，希望學生們回家後可以好好閱讀、學習知識。

林玉芬表示，這次接受愛心書桌捐贈的學生來自線西、埔鹽、溪湖、社頭等地，吳姓女童學靦腆地說，在家裡寫作業時，最不方便的就是沒有書桌，只好將就著在餐桌上或地板上完成，而且還是家中所有的兄弟姐妹輪流使用；有這張書桌可以好好讀書寫字，再也不用駝背趴地上做功課。

游春亨表示，員林扶輪社每年均提供獎學金給各中小學經濟條件不佳的學生，當他聽到員林農工弱勢學生回到家沒有書桌可以讀書，便建議捐贈愛心書桌，每張書桌都以適合高中學生身高的尺寸製作，並且附上2枝LED檯燈，這樣就可以矯正學生因為設備不足導致不良讀書坐姿問題，而充足的燈光照度同時能夠減少學生近視加深的視力問題。

游春亨說，這張書桌是為了本次捐贈特別訂製，燈管與電線部分游春亨還特別請水電工人加工完成，每張要價均在萬元左右；高二劉姓同學說，他渴望有一張書桌，扶輪社的愛心捐贈，讓他圓夢更可以在屬於自己的書桌上，研讀自己喜愛的書籍。