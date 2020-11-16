廣編／百威啤酒最強真我派對　再次重溫熱血

美式經典啤酒品牌「百威啤酒」Budweiser，極力突破一切傳統的消費體驗，打造「BUDX」全方位跨界合作舞台，跨足音樂元素，推出全新一波集點潮品，引發百威粉絲瘋搶，首波集點潮品於一個月內兌換一空，「ABInBev集點平台」更突破400萬次掃碼集點，第二波百威潮品－防水防摔音箱、無線藍牙耳機、行動電源等熱烈兌換中，參加抽獎更有機會獲得限量電動滑板車。

我是廣告 請繼續往下閱讀

百威啤酒好評再加碼，即將跨足多平台合作，將陸續推出通路即享券、超商購物金、電影票兌換券等跨平台合作贈禮，合作即將上線，請百威粉絲敬請期待。

「BUDX 2020」全方位跨界合作舞台，今年強勢攜手「CHING G SQUAD」、「Karencici」、「呂士軒」、「Sam Lin」等多位大勢歌手、創作人，共同宣誓百威啤酒真我精神，連續五週釋出百威真我態度個性大片，共同打造百威線上派對，目前全數影片已於百威官方平台完整上線，邀請百威粉絲再次重溫熱血，找尋心目中的真我態度。





「BUDX」代表著多樣聯乘、無限可能，結合在地文化，呈現不同風尚。百威啤酒希望透過「BUDX」展現完整的真我精神，特別重磅邀請多位具有個人強烈風格的新生代創作歌手，分別詮釋代表個人的「真我」精神，首先邀請到CHING G SQUAD，團員包含高爾宣OSN、婁峻碩Shou、RĒD°芮德及唐仲彣Chrisflow訴說著對音樂的熱情，最強嘻哈金曲入圍新人高爾宣也在影片中坦言到「我覺得人生就跟健身⼀樣，你有付出就有收穫。偶爾會卡關停滯時，一口百威，一邊思考如何突破做自己喜歡的事，最真實的我才是最迷人的樣貌。」狼人殺偶像婁峻碩也同樣提到:「不管玩遊戲或音樂，我都做自⼰，展現出最真實人⽣態度。」動靜得宜的唯一女團員芮德也說到:「我把舞蹈⽣涯中累積的嘻哈能量，用身體律動帶出聲帶的弛放，把聲音中的靈魂釋出，這就是真我的一部分。」創作才子唐仲彣在訪問中也表示「萬事起頭難，從製作音樂，到能產出作品，都靠自⼰不放棄，我相信，從零開始不可怕，可怕的是⼀切歸零。」每位團員們對音樂強烈的熱愛，讓彼此湊在了一起，在影片結尾團員們更共同高喊「我們就是因愛而生的 CHING G SQUAD!」



百威啤酒同時也邀請到樂壇難得一見的超強R&B女聲Karencici林愷倫，年僅22歲的她，卻展現超強的音樂實力，也在影片中說到創作的過程並不容易，只有不斷努力，不放棄、堅持下去才有可能成功，並表示希望未來在音樂圈的發展能夠一直「做自己」，跟百威啤酒所提倡的「真我」精神不謀而合。



除了金曲最佳新人，百威啤酒此次也同時邀請入圍本次金曲最佳作詞人獎的潛力饒舌新星呂士軒，自國中開始饒舌創作的他如今同時身任歌手、音樂製作人、導演，未來潛力無可限量，談到何謂真我精神，也表示「真我就是在困境中找到自我，並把內心的脆弱變成動力。」未來會繼續抱持著最初接觸到音樂的初衷，在音樂圈中展現無限的真我精神。



不讓強烈的嘻哈元素專美於前，百威在此次「BUDX」企劃中也同時邀請到陽光音樂全方位創作型男Sam Lin，以翻唱多首膾炙人口的流行歌曲走紅，成功圈粉千萬網友的他，放棄美國高薪來台，追逐屬於自己的音樂夢想。對於本次的合作感到非常興奮的他表示「我曾經因為愛迷失自己，後來是對音樂的愛將我拯救，我想將音樂傳給更多的人，我的成功不該讓別人定義，我的成功定義就是不斷相信自己，不會被動搖，我的音樂，就是我的真我。」





完整創作者真我信念等你來發掘，百威啤酒「BUDX 2020」真我派對已於百威啤酒官方YOUTUBE頻道、Facebook粉絲頁、IG帳號三平台完整上線，邀請大家共同暢飲百威啤酒，在線相聚、展現個人獨特的真我精神!





【喝百威集點送】活動辦法

只要購買百威啤酒330ml鋁罐(100點/罐)；600ml玻璃瓶啤酒(150點/瓶)，同時下載百威《ABInBev》集點APP加入會員，掃描拉環內側或瓶蓋內QR碼即可參與集點活動，累積點數可換購百威啤酒限量單品，集愈多！換愈多！



活動網頁：https://bit.ly/3i973mJ