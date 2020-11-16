壓力大害乳癌淋巴轉移！原本最多剩2年合併療法幫她續命

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乳癌為台灣女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，等於37分鐘就有一名女性新確診。乳癌的亞型分類是影響預後的重要因子。彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人表示，乳癌亞型當中，荷爾蒙受體ER、PR和HER2基因都呈現陰性的三陰性乳癌，過往因治療武器匱乏，多有復發率高、轉移率高、死亡率高之「3高現象」，被視為相當棘手的乳癌類型。
40多歲的女病患王小姐受訪表示，家中有癌症病史，2年前乳房篩檢發現異樣，進一步檢查確診為第二期的三陰性乳癌，雖然接受治療，今年3月時又因生活、家庭多重壓力，發現乳癌復發且有轉移至頸部淋巴的現象，一度被宣判只剩2年。
王小姐痛定思痛，放下壓力後接受醫師建議，嘗試免疫治療，目前已治療超過半年，恢復狀況良好，期待免疫治療有望帶來長尾效應。王小姐指出，即便只有1%的機會，也不要輕言放棄，呼籲病友不要給自己太大壓力，才能正面迎戰病情。
9成以上會有癌細胞轉移 三陰性乳癌併用免疫加化療更好
陳達人指出，三陰性乳癌在手術後5年內，復發機率是其他類型乳癌的1.5倍。台灣本土的數據也顯示，9成以上三陰性乳癌患者，會出現癌細胞轉移現象，且以肺部和骨頭轉移最常見。相較於其他類型乳癌有對應的荷爾蒙療法、標靶治療可使用，三陰性乳癌過去20年來主要以化學治療為主，化療藥物雖陸續有新藥問世，但快速失效也導致預後較差。
近年三陰性乳癌治療的相關研究不斷進展，免疫治療也成為重要利器。陳達人解釋，免疫療法與化學治療不同，主要是透過精準抑制癌細胞特定抗原，喚醒自身免疫能力來消滅癌細胞，並且抑制乳癌細胞的生長與複製，是三陰性乳癌的新治療希望。
陳達人指出，晚期三陰性乳癌的存活期通常不到1年半，現在運用免疫療法併用化療，發現PD-L1陽性的三陰性乳癌，半數的整體存活時間可超過2年，同時降低約4成的疾病惡化，也減少了死亡風險。惟健保尚未給付，對某些病人而言是較大負擔，有待健保及主管機關給予更多關懷照顧。
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