影／主人抱貓「八哥」竟吃醋狂啄　她嘆：我家八哥好凶

原來八哥醋勁這麼大！網友Wanhua Huang日前在社團分享一部影片，當她把貓抱在懷裡，此時一隻八哥出現還帶著怒氣沖沖的情緒，對著無辜的貓咪啄好幾下警告意味濃厚，醋勁大發的舉動就像在宣示：「滾開！馬麻是偶的！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這隻八哥「圓圓」個性有些屁孩！（圖／網友Wanhua Huang授權）

× ▲這隻八哥「圓圓」個性有些屁孩！（圖／網友Wanhua Huang授權）

網友Wanhua Huang表示貓咪「福丸」目前五歲，個性好又溫和，造就誰都可以欺負牠的窘境；而八哥「圓圓」養了半年，個性恰北北，一到新家不僅不尊重貓姐姐，甚至直接做出欺負福丸的舉動、說牠是屁孩也不為過！八哥常常故意去追貓咪，讓貓咪嚇得落荒而逃，雖然有時貓咪也會反過來回追，但福丸逮到機會的時候又下不了手、讓牠一馬，這時反而又被八哥一陣啄，打打鬧鬧的生活就像一對「歡喜冤家」呢！



▲貓咪「福丸」個性溫和！（圖／網友Wanhua Huang授權）

× ▲貓咪「福丸」個性溫和！（圖／網友Wanhua Huang授權）

日前當主人抱著貓福丸，只見八哥圓圓瞬間怒火中燒，在貓咪旁不斷抗議大叫、「鴨霸」的牠氣到「出嘴啄貓」宣示主權的行為就像在說：「馬麻是偶的！倫不到尼！！」對於「恰北北」八哥的警告、福丸竟然沒還手，像小媳婦那樣委屈有苦說不出！影片分享到社團，不少網友笑說：「求貓的內心陰影面積」、「超生氣耶！這種叫聲」、「貓咪好委屈的感覺」、「醋勁爆發」、「午告派」、「八哥除了屁了一點，吃醋也蠻嚴重的！」歡喜冤家的互動實在是讓主人好氣又好笑！





有些人看到牠們相處的畫面，不免捏把冷汗擔心鳥掛彩，主人解釋說雖然很多人覺得養一起很危險，畢竟自己知道寵物是什麼性格，當八哥在睡覺，福丸就是在靜靜地旁邊看著牠、並沒有要攻擊八哥的意思。其實貓咪天生個性溫和、總是被欺負的那一方，對八哥非常逆來順受很包容，除了偶爾會打打鬧鬧外，在主人的看管之下相處很和平，有時還會一起曬曬太陽，把對方視為家人了呢！（編輯：楊釆蓉）





▲一起曬曬太陽！這是和好了嗎？（圖／網友Wanhua Huang授權）