投票決定愛的力量！中台灣快閃促票　台中市長盧秀燕相挺

由台新銀行公益慈善基金會主辦第11屆「您的一票，決定愛的力量｣網路公益票選活動，11月1日中午12點起開放投票，全台快閃也在每周末熱鬧登場，上周末11月14日在台中勤美商圈、11月15日在鹿港天后宮連番舉辦，現場集結台新銀行志工及社福團體遊街宣傳，鼓勵民眾投票做公益，台中市長盧秀燕亦到場聲援，也呼籲民眾多多上網投票，凡投滿10票，現場除有機會領取「愛的力量」紀念版愛心口罩外，還能抽台灣知名飯店住宿券。

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社福團體與台新銀行志工跟隨「愛的力量」機器人一起遊行台中勤美商圈，隊伍盛大熱鬧，沿路熱情呼喊口號，隔日再接力至鹿港天后宮造勢並穿梭於老街促票，讓香客祈福參拜外，有機會投票行善。這次參與遊行的社福單位包含兒少、老人、身心障礙及弱勢族群等，更有團體帶著服務對象上街，接觸人群，實際展現服務。

台新銀行中彰區副總經理張志先表示，今年促票現場堆起「口罩山」引來民眾圍觀，紛紛排隊參與投票做公益。台新銀行個金資產管理處經理范志賓指出，鹿港香客人潮眾多，今年特地選在彰化，期待能幫助在地團體爭取更多支持。





面對中台灣提案團體盛情，台中市長盧秀燕及台中市政府社會局局長彭懷真亦到場聲援，表示「您的一票，決定愛的力量｣已邁入第11屆，幫助台中100多家團體獲得超過500萬元的費用，同時肯定台新金控是兼具企業社會責任及公益慈善的金融機關，除親自帶領社福單位尋求支持，也呼籲民眾多多上網投票。

此外，台新投信也首次加入快閃行動，董事長吳光雄鼓勵同仁工作之餘仍不忘關懷社會，善用中午時段促票，向店家民眾宣傳公益活動，用投票支持社福團體。台新「您的一票，決定愛的力量｣活動結合近期國內旅遊風潮，與台灣知名飯店合作，推出國內住宿獎計13名，於投票期間凡上網投滿10票並填完抽獎資料，就有機會抽中─花蓮秧悅美地度假村、晶華酒店、台中星享道酒店、丹迪旅店之住宿券。



【參考資料】

投票日期：11/1(日) 12:00-11/30(一)17:00

「您的一票，決定愛的力量」網站:

https://www.taishincharity.org.tw/lovepower/index.html

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