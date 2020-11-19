▲ 和泰 yoxi 派遣服務正式上線，年底前入隊終身免月費

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目前全台近 10 萬輛計程車中，有高達八成是 Toyota 品牌車，yoxi 將整合和泰集團資源，從購車、貸款、保險到保修服務，以全方位的服務來滿足計程車司機需求；年底前入隊的首批隊員獨享三大保證：今年 12/31 前每日趟次保障、終身免月租費，免負擔個人乘客行銷折扣。
為增加車隊司機收益，和泰藉由更全面的數位工具和系統，分析累積的數據資料庫來識別、推薦更加精準的乘車需求熱點區，以達到最佳的載客效益；此外，和泰也將投入行銷資源推廣 yoxi，提高品牌知名度與乘客數，進而能吸引更多優秀司機入隊。
為提供消費者移動過程能享受優質的乘車體驗，yoxi 提供五年內的新車、業界最高 5,000 萬乘客責任險及全新推出操作簡單方便的 yoxi 叫車 App，提供一鍵快速叫車，客製化個人乘車喜好設定，記錄每趟旅程等多項貼心功能。此外，首次下載並註冊即可享有 60 元乘車金、綁定中信卡限量再加碼回饋 50 元，還可參加陸續推出的抽獎活動。司機入隊相關辦法以及乘客專屬服務，可連結至官網https://www.yoxi.app查詢並下載 App，或致電服務專線 02-22935858（週一到週五 09:00-12:00/13:00-18:00）洽詢。