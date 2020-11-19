▲ 百萬內英倫跑旅 Nissan Juke 86.9 萬元起登場，頂規限量百台免費升級

Nissan 首次引進 1.0 升渦輪增壓引擎與 DCT 雙離合器全新動力組合。全新一代HRA0DDT渦輪增壓引擎為雷諾與賓士母廠戴姆勒共同開發，採用電動廢氣渦輪增壓器與渦輪增壓水冷式冷卻系統等創新技術，除加快渦輪作動反應外，更能快速降低引擎溫度、降低渦輪遲滯與提升耐用度，並運用 GT-R 的鏡面缸孔熔射技術，最大扭力提升至 20.4 kg-m 直逼 2.0 升引擎的動力表現。同時搭載 DCT 濕式雙離合器變速箱附 7 速自手排，創造 17.6 KM/L 油耗，搭配換檔撥片與 D-Mode 整合駕駛模式。
JUKE 以全新 CMF 底盤造車技術打造，在乘坐舒適度、操控穩定性皆大幅提升，車體結構以 UHSS 超高剛性熱沖壓技術打造，車體鋼材係數最高達 1,500Mpa，2019 年更榮獲 Euro-NCAP、ANCAP 雙料五星殊榮。
Juke 標配 Nissan Intelligent Mobility 智行科技，主動安全配備包含 IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人偵測防追撞緊急煞車系統(含進階自行車偵測)、LDP車道偏離預防系統、主動全時防護系統(ATC/ARC)等；「駕趣版」更享有 AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等，最高達 33 項安全極致守護。
BOSE音響
全車規標配 8 吋智慧影音多媒體系統，內建 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧手機連結功能，「駕趣版」以上搭載 7 吋全彩多功能數位儀錶板，提供智慧、更直覺的駕駛操作，「駕趣享樂版」更搭載同級唯一的 Bose® Personal® Plus 環繞音響系統，以人體工學量身打造全車 8 支揚聲器，包含高音、低音喇叭經過工程師精密的計算裝載在最合適的位置。
預售超過 200 張訂單 早鳥優惠活動限時限量
自即日起至 11 月 30 日止，限量早鳥優惠正式展開，本月下訂 Juke「英倫版」，僅需加價 40,000 元可升級「駕趣版」，優惠價值達 40,000 元；入主「駕趣版」無須加價即可無償攻頂限量 100 台之「駕趣享樂版」，優惠價值達 40,000 元，於本月交車還可獲得專屬交車禮「英倫奢華品茶禮盒」一組。
NISSAN NEW JUKE 規格表
車型
英倫版
駕趣版
駕趣奢華版
全長
4,210 (mm)
全寬
1,800 (mm)
全高
1,577mm
1,593mm
軸距
2,636 (mm)
引擎型式
全新一代HRA0DDT渦輪增壓引擎鋁合金直列三汽缸
排氣量
999 (c.c.)
最大馬力
116 .9ps/ 5,250rpm
最大扭力
20.4kg-m/ 1,750 - 3,750rpm(超增壓模式)
變速系統
DCT雙離合器附7速自手排
油耗
17.6 KM/L
配備
|AHB遠近光燈自動調節系統
|+AVM 360〫環景影像監控系統
|+頂級Alcantara®麂皮/皮質座椅
|FCW前方碰撞預警系統
|+MOD 移動物體偵測系統
|+頂級Alcantara®麂皮/鈦黑鋼琴烤漆內裝
|IEB 防追撞緊急煞車系統
|+BSW 盲點警示系統
|+19吋雙色切削式鋁圈
|P-IEB行人防追撞緊急煞車系統(含自行車偵測)
|+RCTA 後方車側警示系統
|+BOSE® PERSONAL® PLUS環繞音響
|LDW車道偏離警示系統
|+DAA 駕駛注意力警示系統
|+前門飾板流線氣氛光源
|LDP車道偏離預防及修正系統
|+LED高穿透式前霧燈
|+高隱蔽式隔熱玻璃
(後座車窗/後擋風玻璃)
|ARC主動行車抑震輔助/ATC主動循跡過彎輔助
|+17吋勁跑鋁圈
|HSA 斜坡起步防滑系統
|+動感鯊魚鰭天線
|UHSS超高剛性車體
|+Monoform一體式跑格化座椅
(織布/皮質)
|1,500Mpa四門防撞鋼樑
|+全彩多功能數位儀錶板(7吋)
|LED 頭燈/尾燈/日行燈
|+重機排檔座環形氣氛光源
|大型擾流尾翼(附LED第三煞車燈)
|+EPKB電子駐車系統附Auto hold
|D-Shape 多功能運動化方向盤
|+高傳真音響喇叭(2支)
|跑格三環出風口
|+I-KEY附SMART ENTRY車門啟閉系統
|Monoform一體式跑格化座椅(織布)
|+PUSH START引擎啟閉系統
|賽車級換檔撥片
|+智行車聯系統(可加價升級)
|D-Mode整合駕駛模式 (ECO節能/Sport運動模式)
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|全彩多功能數位儀錶板(4.2吋)
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|8吋懸浮式觸控螢幕附Apple CarPlay / Android Auto
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|後停車輔助雷達(4具)
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