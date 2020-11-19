輕油電 美學優雅 數位鑰匙，全新BMW 6系列Gran Turismo 368萬元品味亮相

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全新BMW 6系列Gran Turismo風格自成一格，奠基於精雕細琢的美學風範，演繹出眾而獨到的優雅品味，經典BMW雙腎型水箱護罩以一體式造型搭配具備主動轉向照明功能的全新L型智慧LED頭燈組，融合科技與經典，創造更顯簡約質感的風尚；全新雕琢的Air Curtain氣簾融入更具氣勢的M Sport前保桿設計，優雅姿態淋漓展現；目光移至車側，映上的則是BMW 6系列Gran Turismo充滿動感的肌理線條，同時透過畫龍點睛的方式以鍍鉻窗框勾勒出流暢車身線條，若是喜愛運動風格更可選擇黑色高光澤窗框，斜背車頂輪廓輔以Hofmeister kink C柱曲線無框車窗設計，以及呼應車頭線條的3D LED立體尾燈搭配全新M Sport後保桿及矩形尾管，更是再次強化整體車身線條的動感俐落，完美詮釋BMW純正運動血統。
不僅美型，BMW更將性能基因自然地融入全新BMW 6系列Gran Turismo，精心設計的M Sport套件包含M款空力套件、M字樣車側銘牌、雙邊單出矩形排氣尾管、M款多功能真皮方向盤、M款駕駛踏板組、M字樣前車門門檻、黑色車內頂篷、M款煞車套件與專屬19吋M款雙輻式輪圈其中藍色煞車卡鉗更顯耀眼，以此彰顯性能意圖並營造十足視覺張力。全新BMW 6系列Gran Turismo M Sport車身套件所打造的空力設計，強化了導引輪拱周圍氣流的效果，搭配車尾配置的主動式擾流尾翼，可在車輛時速達到120km/h主動升起，提高車尾下壓力表現強化車輛高速行駛時的穩定性演出，整體空力系統的升級，使油耗表現與行駛舒適性更為進階。
感受優雅從容，全新BMW 6系列Gran Turismo在車室內的每一分細節上雕琢，首先映入眼簾的Fine-wood梣木紋飾板與Sensatec皮質包覆儀錶檯，觸感舒適柔軟的Nappa真皮菱格紋雙前座舒適型電動座椅與鍍鉻材質點綴的操作介面，烘托出極致豪華韻味，觸手可及的M款多功能真皮方向盤含換檔撥片更是以絕佳彈韌握感，造就極其精緻的駕乘氛圍。
壯闊旅途不僅需要非凡優雅之姿相伴，更需舒適且靈活的空間布局貼近旅途需求。全新BMW 6系列Gran Turismo底盤源自於7 系列旗艦車款，具備如同頭等艙般的豪華寬敞車室，長達3,070mm的軸距建構出兼具實用並可與家人朋友輕鬆共享的寫意空間，全景式電動玻璃天窗讓車主享受旅途中的每一分璀璨美景，而雙後座Alcantara麂皮頭枕、後座椅背電動調整功能與16具harman / kardon揚聲器，更讓每一趟旅程從啟航之際便是舒適盛宴。在五人乘坐狀態下具備600公升的行李廂容積，透過40/20/40分離可傾倒後座椅背的輕鬆切換，後廂空間最高可擴充至1,800公升，滿足多樣化空間需求。
全新BMW 6系列Gran Turismo以經典的駕駛導向設計為本，將新世代科技與靈動美感空間結合，透過12.3吋虛擬數位儀錶與12.3吋中控觸控螢幕鋪陳的全數位虛擬座艙，輔以位居車壇領先地位的iDrive 7.0操作介面、無線Apple Carplay/Android Auto功能、加大面積16%的HUD車況抬頭顯示器，更可同步智慧型手機整合系統，投放Google Maps或Apple Maps導航路線；以及全新升級的BMW智慧語音助理2.0，加入NLU自然語言辨識功能，讓車主在使用時能透過更加直覺且口語化的方式與助理進行互動，不論是車輛狀態或是旅途行程資訊，皆能透過全新BMW智慧語音助理2.0協助，成為旅途中的最佳夥伴。
BMW不只讓車主享受從容自適的豪華旅途，從啟程之際便能體驗BMW引領車壇的科技實力，全新BMW 6系列Gran Turismo標配智慧Comfort Access免鑰匙系統及iPhone手機數位鑰匙，除了門把感應的開鎖/解鎖功能外(可視需求另外設定手機解鎖密碼)，還可透過iPhone內建的Wallet錢包功能以iMessage分享數位鑰匙；同時，只要將手機放在無線充電座上便能直接啟動引擎，讓車主就此拋下翻找車鑰匙的慌忙，以優雅用車姿態恣意駕馭，使全新BMW 6系列Gran Turismo的靈動美感透過科技氣息的襯托而更昇華。
不論是心馳神往的駕馭體驗抑或是御風而行的壯闊之旅，安全向來是無可妥協的先決要件。全新BMW 6系列Gran Turismo採用輕量化高鋼度車身與前鋁合金雙A臂、後鋁合金多連桿懸吊幾何，完整標配BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測系統、前後方車流警示、後方防追撞警示、360度環景輔助攝影等以外，更新增自動倒車輔助系統，同時升級道路虛擬實境顯示功能，清楚顯示車輛周圍的狀況於儀錶中央區域並搭配速限提示功能，給予車主最全面的安全防護。
BMW向來立足於科技的前端，以領航者之姿展現巨擘實力，為全新BMW 6系列Gran Turismo搭載全新進化的BMW EfficientDynamics高效動力科技，導入48V高效複合動力。BMW 630i M Sport配備BMW TwinPower Turbo直列4汽缸汽油引擎，擁有258匹最大馬力、400牛頓米的最大扭力，搭配Steptronic運動化八速手自排變速箱，而全新導入的48V高效複合動力系統內建啟動發電機與第二具電池輔助，可於全油門急加速時啟動eBoost功能，提供額外11匹馬力輔助，有效降低渦輪遲滯特性，優化加速表現並提升舒適性；當車速低於15km/h時系統會提早關閉引擎，車輛慣性滑行與煞車時，系統會主動回充電能，若是車輛動態行車模式為EcoPro與Comfort且車速介於25km/h至160km/h之間，駕駛鬆開油門時便會關閉引擎轉為慣性滑行，而受惠於48V高效複合動力系統提升20%的引擎啟動速度並大幅降低引擎啟閉時的震動，駕駛輕踩油門或煞車後，引擎會以幾無察覺狀態重新啟動，不僅有效降低油耗，更打造加倍舒適的乘坐體驗。
全新BMW 6系列Gran Turismo不僅具備48V高效複合動力系統，擁有傲人技術的BMW TwinPower Turbo引擎更是在BMW 6系列Gran Turismo完美展現精湛功力。透過雙渦流單渦輪增壓技術、高精度噴射、VALVETRONIC全可變氣門正時和Double-VANOS可變凸輪軸正時等技術，將最大噴射壓力控制在200至350 bar之間，讓燃油控制精準度更佳，確保燃油使用接近完全燃燒境界。新世代BMW TwinPower Turbo引擎亦擁有鋁質輕量化、極小化等雙重優勢，結合強大的運作效率，達成靈敏的動能反應與迅速的轉速特性，全新BMW 630i M Sport，擁有258匹最大馬力，0-100加速6.5秒，輕快的油門反應與運動表現，讓BMW 6系列Gran Turismo的車主可盡情沉浸每一分鐘，享受每一個彎道，恣意徜徉無拘無束的駕馭快感。
全新BMW 6系列建議售價
| 車型
| 建議售價
| M Sport套件
| 豪華配備
| BMW 630i M Sport
| 368萬元
| M款空力套件、M款煞車套件、專屬19吋M款雙輻式輪圈、M字樣車側銘牌、雙邊單出矩形排氣尾管、M款多功能真皮方向盤、M款駕駛踏板組、M字樣前車門門檻、黑色車內頂篷
| 全景式電動玻璃天窗、後軸自動水平氣壓式懸吊系統、雙後座Alcantara麂皮頭枕、後座椅背電動調整功能、Sensatec皮質儀錶檯包覆、Nappa真皮搭配菱格紋縫線座椅、豪華型四區恆溫空調