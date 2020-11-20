影／和美警方舉辦校園安全座談　建構防制機制

宜蘭縣羅東鎮某國中3年級女學生，今（20）日在上學途中，遭不明人士攔下，意圖性騷擾，校園婦幼安全引起社會高度高度關注

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彰化縣警察局通令所轄八個警分局要強化校園及婦幼安全防護，彰化和美警分局上緊發條舉辦校園安全座談，共商學童保護作為。

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▲彰化和美警分局舉辦校園安全座談，共商學童保護作為。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲彰化和美警分局舉辦校園安全座談，共商學童保護作為。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

為強化轄內校園及學生安全，彰化縣警察局和美警分局辦理「 校園安全防制座談會」，與學校及家長會雙向交流， 深入了解學校需求，並藉此宣達給學校，建立孩童自我保護的觀念， 共同建構防制機制，打造安全校園環境。

和美警分局在座談會活動開場時由第三組家訪官進行婦幼安全宣導，提昇師生自我防衛意識，接著由偵查隊長楊昭賢介紹該分局針對校園安全所做策進作為，包含校園周邊巡守、建立聯絡窗口、全面檢視校園周邊安全設備、掌握治安顧慮人口等，說明警方強化校園及周邊安全維護作為。另由各學校代表提出意見交流提供警方滾動式調整勤務作為。

▲和美分局邀集和美鎮、線西鄉、伸港鄉共18所學校校長、家長會、鄉鎮公所、學生校外會辦校園安全座談，期使校園安全及婦幼保護能更趨完善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲和美分局邀集和美鎮、線西鄉、伸港鄉共18所學校校長、家長會、鄉鎮公所、學生校外會辦校園安全座談，期使校園安全及婦幼保護能更趨完善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

和美警分局長金秋華表示，有鑒於日前台南市發生重大校園安全事件，為使學生能有安心的學習環境，針對校園安全全面檢視，已通令由派出所、偵查隊及分局分層加強訪視各級學校，並建立與學校LINE群組， 強化校園安全聯繫網絡，以便掌握時效，即時應變處理。

金秋華指出，學童是國家的重要資產，不論家長、學校、警察及各相關公務部門，均擔負保護的重要責任，藉由此次座談會，適時交換意見與溝通，期發揮整體力量，共同維護校園及學童安全。

▲和美警分局長金秋華表示，強化校園安全聯繫網絡，以便掌握時效，即時應變處理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲和美警分局長金秋華表示，強化校園安全聯繫網絡，以便掌握時效，即時應變處理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

金秋華強調，分局針對校園周遭安全總體檢，製作校園周邊學生易聚集(滋事)之 場所治安斑點圖，並加強清查，以降低學生曝險機率。