影／和美警方舉辦校園安全座談　建構防制機制

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影／和美警方舉辦校園安全座談　建構防制機制

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-20 19:30:00

校園婦幼安全
▲強化校園及婦幼安全防護，和美警分局舉辦校園安全座談，共商學童保護作為，同時增加巡邏的密度，提高見警率。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）
宜蘭縣羅東鎮某國中3年級女學生，今（20）日在上學途中，遭不明人士攔下，意圖性騷擾，校園婦幼安全引起社會高度高度關注彰化縣警察局通令所轄八個警分局要強化校園及婦幼安全防護，彰化和美警分局上緊發條舉辦校園安全座談，共商學童保護作為。
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▲彰化和美警分局舉辦校園安全座談，共商學童保護作為。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）
▲彰化和美警分局舉辦校園安全座談，共商學童保護作為。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）
為強化轄內校園及學生安全，彰化縣警察局和美警分局辦理「 校園安全防制座談會」，與學校及家長會雙向交流， 深入了解學校需求，並藉此宣達給學校，建立孩童自我保護的觀念， 共同建構防制機制，打造安全校園環境。
和美警分局在座談會活動開場時由第三組家訪官進行婦幼安全宣導，提昇師生自我防衛意識，接著由偵查隊長楊昭賢介紹該分局針對校園安全所做策進作為，包含校園周邊巡守、建立聯絡窗口、全面檢視校園周邊安全設備、掌握治安顧慮人口等，說明警方強化校園及周邊安全維護作為。另由各學校代表提出意見交流提供警方滾動式調整勤務作為。

▲和美分局邀集和美鎮、線西鄉、伸港鄉共18所學校校長、家長會、鄉鎮公所、學生校外會辦校園安全座談，期使校園安全及婦幼保護能更趨完善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）
▲和美分局邀集和美鎮、線西鄉、伸港鄉共18所學校校長、家長會、鄉鎮公所、學生校外會辦校園安全座談，期使校園安全及婦幼保護能更趨完善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）
和美警分局長金秋華表示，有鑒於日前台南市發生重大校園安全事件，為使學生能有安心的學習環境，針對校園安全全面檢視，已通令由派出所、偵查隊及分局分層加強訪視各級學校，並建立與學校LINE群組， 強化校園安全聯繫網絡，以便掌握時效，即時應變處理。

金秋華指出，學童是國家的重要資產，不論家長、學校、警察及各相關公務部門，均擔負保護的重要責任，藉由此次座談會，適時交換意見與溝通，期發揮整體力量，共同維護校園及學童安全。

▲和美警分局長金秋華表示，強化校園安全聯繫網絡，以便掌握時效，即時應變處理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）
▲和美警分局長金秋華表示，強化校園安全聯繫網絡，以便掌握時效，即時應變處理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）
金秋華強調，分局針對校園周遭安全總體檢，製作校園周邊學生易聚集(滋事)之 場所治安斑點圖，並加強清查，以降低學生曝險機率。
 
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