號召3000支持者上街頭 民眾黨：藍綠別雙標、萊豬就要標
號召3000支持者上街頭 民眾黨：藍綠別雙標、萊豬就要標
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-22 18:11:31
為了響應秋鬥反萊豬遊行，台灣民眾黨也號召支持者走上街頭抗議政府。根據民眾黨統計，原準備的3000份文宣應援小物，也被支持者索取一空，也估算有超過3000名支持者響應號召一同走上街頭。民眾黨的遊行隊伍從凱道出發前往民進黨中央黨部，過程中全體一起喊著口號：「源頭管理、明白標示」，「藍綠別雙標、萊豬就要標」，希望執政黨能聽見民眾的心聲及怒吼。
由於身兼台北市長的民眾黨主席柯文哲，為了落實行政中立原則，不願增加警方的負擔，因此最終選擇不參加遊行。遊行隊伍則由秘書長謝立功率領黨籍立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等五位委員，率領全台各地服務處、後援會、以及民眾黨的支持者走上街頭。謝立功表示，民進黨是一個雙標的政黨，在野時期反萊豬，執政時期卻力主開放，這樣的政府，不是人民所信賴的；黨籍立委蔡壁如則表示，「這世界那麼糟，不是因為壞人太多，而是大多數的好人太沉默」，今天民眾黨站出來，就是不默許執政者的傲慢。民眾黨立法院黨團總召賴香伶則向執政黨提問，到底執政黨為什麼不修法、為什麼不嚴審，保障人民的食安，「如果你們不做，至少也不要阻擋民眾黨，請正視我們的訴求！」而副總召張其祿則強調，民進黨在這次萊豬的議題上不顧民意強行開放，「在柯主席參與完行政院會後卻立即遭到行政院用國家資源抹黑、鬥爭，這樣的政黨應該叫做民主退步黨才對」。