葛萊美入圍公布！碧昂絲掃9項最風光　BTS首度提名

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼怪奇比莉入圍4項。(圖/怪奇比莉臉書)

重要入圍名單





年度最佳製作

BLACK PARADE/Beyoncé

COLORS/Black Pumas

ROCKSTAR/DaBaby Featuring Roddy Ricch

SAY SO/Doja Cat

EVERYTHING I WANTED/Billie Eilish

DON'T START NOW/Dua Lipa

CIRCLES/Post Malone

SAVAGE/Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé





年度最佳專輯

CHILOMBO/Jhené Aiko

BLACK PUMAS/Black Pumas

EVERYDAY LIFE/Coldplay

DJESSE VOL.3/Jacob Collier

WOMEN IN MUSIC PT. III/HAIM

FUTURE NOSTALGIA/Dua Lipa

HOLLYWOOD'S BLEEDING/Post Malone

FOLKLORE/Taylor Swift





年度最佳歌曲

BLACK PARADE/Beyoncé

THE BOX/Roddy Ricch

CARDIGAN/Taylor Swift

CIRCLES/Post Malone

DON'T START NOW/Dua Lipa

EVERYTHING I WANTED/Billie Eilish

I CAN'T BREATHE/H.E.R.

IF THE WORLD WAS ENDING/JP Saxe Ft. Julia Michaels





年度最佳新人

INGRID ANDRESS

PHOEBE BRIDGERS

CHIKA

NOAH CYRUS

D SMOKE

DOJA CAT

KAYTRANADA

MEGAN THEE STALLION





最佳流行歌手

Justin Bieber/Yummy

Doja Cat/Say So

Billie Eilish/Everything I Wanted

Dua lipa/Don't Start Now

Harry Styles/Watermelon Sugar

Taylor Swift/Cardigan





最佳流行組合/雙人組

UN DIA (ONE DAY)/J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

INTENTIONS/Justin Bieber Featuring Quavo

DYNAMITE/BTS

RAIN ON ME/Lady Gaga with Ariana Grande

EXILE/Taylor Swift Featuring Bon Iver

最佳流行專輯

CHANGES/Justin Bieber

CHROMATICA/Lady Gaga

FUTURE NOSTALGIA/Dua Lipa

FINE LINE/Harry Styles

FOLKLORE/Taylor Swift