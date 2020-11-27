有效性遭外界質疑！牛津阿斯利康疫苗 或再額外全球測試
有效性遭外界質疑！牛津阿斯利康疫苗 或再額外全球測試
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-27 06:38:02
英國藥廠阿斯利康（ AstraZeneca ）和牛津大學( The Oxford University )合作研發的新冠肺炎疫苗，日前因傳出正面進展，疫苗利多消息一度讓全球燃起對抗病毒的希望，但由於疫苗有效性仍受部分科學家和投資者質疑，阿斯利康的行政總裁索里奧特（ Pascal Soriot ）因而聲稱，公司很可能會進行額外的全球測試，以評估疫苗功效。
綜合《衛報》等外媒報導，該款疫苗低劑量的試驗未涉及 55 歲以上的群體，但由於老年人屬於高風險的弱勢族群，因而引起了人們對年齡層偏低的擔憂，因為這可能意味著，較高的疫苗功效是出現在較年輕的受測者身上。此外，在劑量的部分，先前經過逾 2 萬名志願者共同投入試驗的牛津／阿斯利康疫苗，號稱能達到 70% 防止人類受感染的效果，若先打半劑再打一劑，有效率則會提高至 90% ，不過有專家指出，從接種不同劑量的組別得出平均有效率，未必能真正反映疫苗效用。
對此阿斯利康行政總裁索里奧特則回應，將會對疫苗效度再實施全球性研究，進一步評估一半劑量與整劑疫苗的確切功效，但這次的研究進度應該會比先前快，因為已知具有一定程度的療效，所以需要的受測人數也會比較少。
索里奧特也強調，新增測試並不會阻礙英國和歐盟審核疫苗的進度，有信心部分國家會在年底前批准使用該款疫苗，但美國食品及藥物管理局（ FDA）則可能要花較長時間，因為 FDA 對在其他地區進行測試的疫苗，審核時間會較久，而且若牛津／阿斯利康疫苗真在美國獲得許可，也將與另外 2 間美國藥廠-輝瑞( Pfizer )和莫德納( Moderna )的疫苗競爭。
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