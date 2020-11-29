類風濕性關節炎關節腫脹　確診不易好發於秋冬

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土城醫院風濕過敏免疫科主任蔡秉翰表示，類風濕性關節炎（Rheumatoid arthritis, RA）被稱為關節炎之王，是一種慢性自體免疫疾病，好發於中年女性，發生原因不明，但研究文獻指出可能與遺傳、壓力、感染及抽菸相關。
據林口長庚醫院風濕過敏免疫科郭昶甫教授之前發表的台灣健保資料庫研究發現，在台灣約有0.2%人口罹患類風濕性關節炎，患者約4～5萬人，女性是男性的4倍。其典型症狀為對稱多發性關節炎，最常發生於小關節（如：手腳的關節），但其實全身的關節都可能受影響，並可能導致關節嚴重發炎、破壞及變形。病患除了需忍受嚴重關節疼痛，更會因為關節變形導致殘障失能，除了生活品質深受影響，更會因為患者無法工作，導致家庭人力財力負擔甚鉅。
蔡秉翰說，類風濕性關節炎好發於秋冬季節，關節腫脹反覆發作，且初期不易確診，患者可能會往來各專科就醫，最後才轉到風濕過敏免疫科接受治療，不只需忍受疼痛同時也延誤治療。近年來全民健保提供類風濕性關節炎先進的生物製劑治療，其治療效果優良，也有效減少了關節破壞失能的狀態。
林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師尤瀚華表示，類風濕性關節炎患者在治療目標上，有所謂的達標治療，就是指治療要能使患者達到持續緩解或低疾病嚴重度的狀態。臨床上會選用適當工具幫病患評估類風濕性關節炎的嚴重程度，選用藥物與患者一同訂定治療目標，朝向治療達標、持續達標。
蔡秉翰強調，目前沒有任何一種飲食能完全消除類風濕性關節炎的症狀，但健康的飲食習慣，改以植物類食物為主的均衡飲食仍有幫助。此外，以大量蔬果、穀類、豆類和魚類為主的「地中海飲食」，並減少紅肉的攝取，採用橄欖油作為主要脂肪來源，經研究發現有助減輕發炎反應、改善健康狀況、增加活力。
類風濕性關節炎目前並無預防方法，但還是可以透過規則的作息、充足的睡眠、減少過度粗重的工作、戒菸及減少吸二手菸來減少疾病的發生。病患一旦關節炎發作，要及早至風濕過敏免疫科門診就醫，早期診斷早期治療，避免因延誤治療而導致關節破壞。