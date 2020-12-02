名家論壇》黎榮章／民進黨引萊豬進口，是否已成敗局？

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綠營支持者固然可體諒政府在清除貿易障礙的前提下開放美豬，但一旦討論焦點轉移到人民的食安議題時，雖不致反過頭來痛罵政府，但也不願主動在網路上替執政黨發聲辯護，更別說去和藍營支持者唇槍舌戰。這樣的低聲量、低回覆、低分享，恐顯示綠陣營從中央到地方甚至整個黨務系統，對「圍牛救豬」論述已成沉默螺旋，不敢為其背書護航。
QuickseeK快析輿情資料分析「圍牛救豬」論述，利用類聚分析找出「圍牛救豬」的3大漏洞，依序是「加工品不易查驗」、「飲食習慣」、「萊豬流入校園」。民進黨政府主張開放美豬，強調會為民眾加強把關、落實標示，但食品加工業發達、檢驗人力不足、「上有政策下有對策」的習性，都讓民眾難以對政府的保證百分之百買單。
對食安有憂慮者也認為，依照台灣人的飲食習慣，對豬肉的攝取量明顯多於牛肉；政府提出的風險評估數據也無法完全說服這些人，更何況行政院長蘇貞昌的「每天吃33片瘦肉精排骨5到10年才會超標」，盡顯毫無溝通誠意。
而家長團體最擔心的萊豬進入校園，雖然蔡英文已宣布校園全面使用國產食材，農委會一再強調無須立法就可杜絕來豬進入校園，但教委會綠委甚至被藍營指「有8位立委拒絕校園瘦肉精零檢出」，都形成對不利風向，就是民眾無法完全放心政府政策的落實程度。
評點此3大缺漏的網路正負評價，話題好感度皆在0.1以下，負面濃度超高，尤其是「萊豬入校園」一項，好感度最低，民進黨用「現行規範已足夠」的說法面對民眾彭湃洶湧的疑慮、質疑，顯得底氣不夠；而加工品不易查驗、飲食習慣2項，則在反對黨極力猛攻下，負聲量居高不下，從輿情風向來看，萊豬進口的基本論述儼然敗局已定。
民進黨進口萊劑豬肉的基本論述定型，然「圍牛護豬」說法漏洞百出，也莫怪丁怡銘心虛不堅定，事實上民進黨從執政團隊到第一線民意代表、從中央到地方政府，對政策卻都僅守不攻，支持者缺少辯護立足點，導致網路話題好感度低，而明年元旦美豬才要正式進口，代表民進黨還要在這種不利氛圍的泥淖中，繼續苦戰1個多月，戰線越長，整體情況越不利。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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