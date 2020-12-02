名家論壇》黎榮章／民進黨引萊豬進口，是否已成敗局？

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名家論壇》黎榮章／民進黨引萊豬進口，是否已成敗局？

文/黎榮章

calendar_today2020-12-02 15:41:37｜update2020-12-02 15:41:49

▲對於開放「萊豬」政策，各界撻伐聲浪不斷。（示意圖／取自 pixabay ）
▲對於開放「萊豬」政策，各界撻伐聲浪不斷。（示意圖／取自 pixabay ）
前行政院發言人丁怡銘因辯護萊豬進口政策，意外引發牛肉麵風波，最後閃電請辭。部分人士認為，丁怡銘其實是因對民進黨政府開放萊劑美國肉品的政策論述沒有信心，係因心虛才導致下台。民進黨這次宣布開放萊劑美豬，基本辯護論述就是「圍牛救豬」，強調馬政府8年期已經先開放進口萊劑美牛，且8年來美牛進口量成長3倍，凸顯其並不因萊劑而受台灣市場排斥，進而論證反對萊劑肉品的不合理。
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這套論述乍聽下言之有理，但其實民進黨支持者對此極無信心，據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，臉書親藍、親綠粉專對「圍牛救豬」論述的數據表現，發現在親藍專中，聲量、回覆、分享比例較高；親綠粉專僅瀏覽、按讚多。試想：若此論述完整，為何親綠粉專不大張旗鼓的「回覆」、「分享」，而僅是默默地「瀏覽」、「按讚」呢？可見對這套論述沒信心的不只丁怡銘，而是連外圍支持者抱有懷疑。
▲綠進口萊豬基本論述：親藍、綠粉專表現（圖／QuickseeK提供）
▲綠進口萊豬基本論述：親藍、綠粉專表現（圖／QuickseeK提供）
綠營支持者固然可體諒政府在清除貿易障礙的前提下開放美豬，但一旦討論焦點轉移到人民的食安議題時，雖不致反過頭來痛罵政府，但也不願主動在網路上替執政黨發聲辯護，更別說去和藍營支持者唇槍舌戰。這樣的低聲量、低回覆、低分享，恐顯示綠陣營從中央到地方甚至整個黨務系統，對「圍牛救豬」論述已成沉默螺旋，不敢為其背書護航。

QuickseeK快析輿情資料分析「圍牛救豬」論述，利用類聚分析找出「圍牛救豬」的3大漏洞，依序是「加工品不易查驗」、「飲食習慣」、「萊豬流入校園」。民進黨政府主張開放美豬，強調會為民眾加強把關、落實標示，但食品加工業發達、檢驗人力不足、「上有政策下有對策」的習性，都讓民眾難以對政府的保證百分之百買單。

對食安有憂慮者也認為，依照台灣人的飲食習慣，對豬肉的攝取量明顯多於牛肉；政府提出的風險評估數據也無法完全說服這些人，更何況行政院長蘇貞昌的「每天吃33片瘦肉精排骨5到10年才會超標」，盡顯毫無溝通誠意。

而家長團體最擔心的萊豬進入校園，雖然蔡英文已宣布校園全面使用國產食材，農委會一再強調無須立法就可杜絕來豬進入校園，但教委會綠委甚至被藍營指「有8位立委拒絕校園瘦肉精零檢出」，都形成對不利風向，就是民眾無法完全放心政府政策的落實程度。

▲綠進口萊豬基本論述：類聚分析（圖／QuickseeK提供）
▲綠進口萊豬基本論述：類聚分析（圖／QuickseeK提供）
評點此3大缺漏的網路正負評價，話題好感度皆在0.1以下，負面濃度超高，尤其是「萊豬入校園」一項，好感度最低，民進黨用「現行規範已足夠」的說法面對民眾彭湃洶湧的疑慮、質疑，顯得底氣不夠；而加工品不易查驗、飲食習慣2項，則在反對黨極力猛攻下，負聲量居高不下，從輿情風向來看，萊豬進口的基本論述儼然敗局已定。

▲進口萊豬論述三大缺漏：網路正負聲量（圖／QuickseeK提供）
▲進口萊豬論述三大缺漏：網路正負聲量（圖／QuickseeK提供）
民進黨進口萊劑豬肉的基本論述定型，然「圍牛護豬」說法漏洞百出，也莫怪丁怡銘心虛不堅定，事實上民進黨從執政團隊到第一線民意代表、從中央到地方政府，對政策卻都僅守不攻，支持者缺少辯護立足點，導致網路話題好感度低，而明年元旦美豬才要正式進口，代表民進黨還要在這種不利氛圍的泥淖中，繼續苦戰1個多月，戰線越長，整體情況越不利。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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