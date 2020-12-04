KIA 大小車告捷，Picanto、Sorento 銷售亮眼

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KIA 大小車告捷，Picanto、Sorento 銷售亮眼

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calendar_today2020-12-04 00:25:01

KIA 大小車告捷，Picanto、Sorento 銷售亮眼
▲ KIA 大小車告捷，Picanto、Sorento 銷售亮眼
邁入下半年的7至11月，KIA 銷售相較去年同期成長達26%。除了 KIA Picanto 再次榮登同級進口小車 7-11 月銷售總冠軍之外，甫於 11 月全新上市的 KIA Sorento，接單反應更是熱烈。在上市第一個月，11 月單月接單突破 150 張、累計訂單更已突破 210 張。11 月份全車系訂單再度寫下全新里程碑，達到單月份超過 420 張訂單的銷售紀錄。
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Sorento 累計接單突破 210

KIA Sorento 甫於 11 上市，累計接單總數已突破 210 張。台灣森那美起亞汽車積極與原廠爭取，原首 200 位前瞻車主限定的升級禮遇優惠方案，台灣森那美起亞汽車正式宣布將持續加碼至 2020 年 12 月 31 日，限時不限量。

KIA Picanto 榮登同級進口小車 7-11 月銷售總冠軍

KIA Picanto 繼 7-10 月寫下銷售佳績之後，在 11 月也交出 114 台的優異成績單，成為 7 月至 11 月同級進口小車銷售總冠軍。累計 7-11 月下半年總銷量達 693 台，相較去年同期成長更達 36%。本月 KIA 總代理森那美起亞汽車，也特為 Picanto 與 Stonic 推出專屬財務方案，僅需低頭款 2.2 萬並享低月付即可輕鬆入主。

KIA Carens 最後倒數

今年 7-11 月，Carens 不僅交出 287 台的成績，相較去年成長率更達 41% 成長率。本月 KIA 總代理森那美起亞汽車，為 KIA Carens 推出高達總價值 20 萬的最終限量優惠，即刻入主 KIA Carens 除可享全車系升級首年乙式車體險，另享 5 萬購車金、5 萬配件金、50 萬 0 利率、5 萬元政府貨物稅舊換新補助，與 5 年不限里程原廠保固。

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