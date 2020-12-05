沉痛呼籲做防疫！美國醫拍片 模擬新冠患者「臨終視角」
沉痛呼籲做防疫！美國醫拍片 模擬新冠患者「臨終視角」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-05 12:17:43
▲為了讓大眾更直接體會到新冠病毒的可怕，美國有醫師拍攝了一段以病患「臨終視角」為主題的影片，希望能警戒世人積極防疫。圖為近期因疫情爆發，美國各大醫院求診與住院率大增。（圖／美聯社／達志影像）
×
▲為了讓大眾更直接體會到新冠病毒的可怕，美國有醫師拍攝了一段以病患「臨終視角」為主題的影片，希望能警戒世人積極防疫。圖為近期因疫情爆發，美國各大醫院求診與住院率大增。（圖／美聯社／達志影像）
美國的新冠肺炎疫情嚴重，至今已奪走 20 多萬條人命，專家擔心由於防疫意識不足，加上感恩節假期產生的感染病例恐即將浮現，美國這個冬天會過得格外艱難。為了告訴所有人新冠肺炎的可怕，美國一名醫師決定以模擬角度，拍攝新冠患者插管前，最後看到之景象的影片，顯示病患的「臨終視角」只會看到冰冷的醫院天花板和眼前的醫生，希望能喚醒大眾的防疫意識，一起切斷病毒傳播。
綜合媒體報導，美國密蘇里州聖路易斯（ St. Louis ）華盛頓大學醫學中心（ Washington University Medical Center ）深切治療部的醫生雷米（ Kenneth E. Remy ）， 11 月底在
上傳了一支短片，聲稱治療超過 1000 名新冠肺炎病人的他，也幫不少重症患者插過呼吸管。影片中他將鏡頭放在床上，模擬臥床病人的視角，看到的是冰冷的天花板、眼前的醫生，以及自己即將被插管。 推特
雷米指出，一般人每分鐘正常呼吸次數約為 12 至 20 次，若不幸感染新冠肺炎，每分鐘呼吸會增加至 40 次，急促呼吸會導致眼前畫面劇烈晃動、忽遠忽近，並目睹管子被插進自己的喉部，十分痛苦：「我希望大家生命中的最後時刻不會看起來像這樣，但如果我們持續在公共場合不戴口罩、不保持社交距離、不經常洗手的話，這就是你臨死前會看到的東西。」
VIDEO 雷米並強調：「我可以肯定地告訴你，這會是你媽媽、或者你爸爸，或者你的小孩感染新冠肺炎時，他們臨死前看到的畫面。這絕對是嚴肅的，我求求你們，請落實能減少新冠病毒傳播的措施吧！這樣我們（醫護人員）才能更有效地預防疾病。為了你，以及你所愛的人。」 影片上傳至今約半個月，在推特上已吸引破 23 萬的觀看率，並有美國各大媒體報導。不少人紛紛表示贊同雷米的呼籲，還有人說自己的雙親就是死於新冠肺炎，非常了解病毒的可怕，雷米也說自己拍這部片不是為了嚇人，而是希望能換個方式激起大眾防疫意識，減少悲劇發生。 ※【 NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「 1922」專線，或「 0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。