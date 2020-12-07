北港溪高灘地遭銀合歡入侵　居民反應阻擋看往溪流的視線

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立委蘇治芬今（7）日邀請水利署第五河局及荒野保護協會雲林分會的古國順生態專家，與在地鄉親一同討論北港溪河床到河岸未來的生態環境營造方式。
生態專家古國順說，銀合歡為外來種，具有排他性，但不宜一次性剷除，應先確立要取代的本土樹種，再慢慢更替，未來高灘地可考慮以黃槿、水柳、南美假櫻桃、烏桕等灌喬木，並以藤蔓類植物如苦苓盤覆蓋水泥構造物，編織成綠帶。且水岸凸岸有潮間帶，深度約50-80公分，可善加經營形成生態系，吸引水鳥來。
蘇治芬表示，「城鎮之心」計畫經費達8250萬元，營造女兒橋至運動公園段高灘地的觀光潛力，將打造完整的水岸空間，目前工程已接近完工，希望藉由北港溪高灘地串連南北生活圈，成為北港觀光亮點。
蘇治芬認為，北港溪堤岸到運動公園是北港人的生活核心軸線，由於城鎮之心工程接近完工，到堤岸上運動散步的人很多，未來女兒橋、北港溪堤防連結到運動公園，宛如北港鎮中心的後花園，希望能邊漫步堤防邊品賞溪河之美，還能再融入歷史元素，用老照片喚起北港人的記憶。
第五河局局長張庭華說，該河段因位於河道凹岸，屬水流攻擊面，且高灘地寬度較窄，考量現有堤防構造及民眾使用之安全，不適宜進行親水環境營造。為打開堤頂視野以眺望北港溪景觀，將進行堤防坡岸的銀合歡修剪，也按古國順老師的建議，與在地居民討論適宜的物種，並設置老照片說明牌，介紹北港溪的歷史記憶。