Nissan Kicks小改款繼泰國發表後輪到北美市場嘗鮮

我是廣告 請繼續往下閱讀
北美Nissan上週率先預告了新年式Kicks與Armada的消息，有在國內販售的Kicks其小改款當然是消費者關注的重點車款，這次小改款在外觀同泰規車型換上了全新設計的大燈輪廓，以類似新世代Altima、Sentra般的細長型LED頭燈加深家族特色，水箱護罩也從原本的V-Motion語彙擴大為面積更廣的Double V-motion樣式，搭配更為壯碩的前保桿造型，將面容修飾的更加犀利有型；尾部變化不多，較顯眼部分是在尾燈組內導入L形LED光條，視覺辨識度上又更為強化，高階的SR車型還將LED霧燈列為標準配備。
車艙部分仍保留多數布局，不過高階車型的門板及飾條換上了更高級的材質，並依等級不同搭配7吋及8吋中央觸控螢幕，過去在北美市場列為選配的Android Auto與Apple CarPlay功能這次列在標配名單中，也因應現代智慧手機趨勢新增4組Type-C插座，同時提供更高階的Bose音響及360度環景系統供消費者選購；安全系統則將消費者大力敲碗的ICC智慧型定速控制導入，配合FCW前方碰撞預警、IEB防追撞緊急煞車輔助、P-IEB行人防撞緊急煞車輔助、LDW車道偏離警示、LDP車道偏離預防等功能建構更完備的主動防護系統。
動力未變動仍維持可輸出122匹馬力的1.6升四缸自然進氣引擎，稍早在泰國發表的1.2升三缸e-Power系統並未在北美的選單之內，國內是否有機會趁這次小改款導入新的動力系統值得期待，以馬達驅動為主的e-Power系統在馬力輸出上將更具優勢，若有機會導入在價格是否還守得住高CP值優勢值得觀察。