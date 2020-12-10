HPV跟口咽癌也有關！國際趨勢：兩性接種疫苗防6癌1病

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HPV與「六癌一病」密切相關 男女接種疫苗共防範
HPV只跟子宮頸癌有關？當然不是！HPV是人類乳突病毒的簡稱，近年研究發現除了子宮頸癌，也與口咽癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌和菜花等癌症和疾病相關，因此國際趨勢認為無論男女，都應該接種HPV疫苗，保護自身與親友的健康。
根據美國疾病管制中心（CDC）資料，近年因HPV感染造成的「口咽癌」人數已超過子宮頸癌，且男性感染HPV後發生口咽癌的風險更高出女性5倍。而且，美國研究發現，在口咽癌患者中，起因與HPV感染有關者約佔五至七成。
再看看台灣，雖然在大量的衛教宣導之下，抽菸、喝酒與吃檳榔的人口漸減，但口咽癌在頭頸部腫瘤的發生率卻逆勢上升，推測可能與性行為感染HPV有關。台大也曾針對國內口腔癌的檢體進行染色，發現其中約30%與HPV感染有關，足以證明HPV是口咽癌的危險因子之一。
對於HPV相關的六癌一病，國際醫界逐漸達成共識，兩性皆應施打HPV疫苗。特別是口腔癌，台灣頭頸部腫瘤醫學會跟進美國腳步，也發表聲明，提醒除女性之外，男性也可考慮接種HPV疫苗。
台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，HPV病毒不只有在生殖器，在口水的核酸檢測中，也有部分人被驗出HPV，而性行為是最容易感染HPV的途徑，因此兩性都打HPV疫苗，保護效果發揮比較快。
預防HPV相關癌症與疾病 40國實施兩性共同施打疫苗
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，HPV疫苗自2007年問世後，成為預防子宮頸癌的重要武器。然而國際證據顯示，因HPV引發的口咽癌人數已超過子宮頸癌，顯然HPV所造成的癌變風險絕不限於子宮頸癌。雖然大部份人感染HPV後可自行清除，但如果身體免疫力不佳，體內病毒清除不夠完全，就可能誘發各種HPV相關癌症與疾病。
蔡麗娟呼籲，民眾需改變HPV疫苗只是子宮頸癌疫苗的觀念，應認知到HPV疫苗對預防HPV感染所導致之相關癌症的重要。從公衛角度來看，要降低HPV傳染造成癌症機率，需要男性女性共同承擔並積極施打疫苗。
蔡麗娟指出，由於HPV感染的癌變證據逐漸明確，目前已有40個國家採取男女共同施打HPV疫苗。世衛目標在2030年清除子宮頸癌，將發生率降到每10萬人口4人以下，但施打HPV疫苗的效益更不只限於預防子宮頸癌，因此建議政府未來在施打疫苗的政策上，應積極呼籲男女共同施打HPV疫苗。
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