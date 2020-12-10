▲ Ford Kuga 雙車款進駐 IWS 租車，平日租金 65 折

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不論是對油耗經濟性或動力表現有所要求，在 IWS 租車所能享受到的 Ford Kuga 都能滿足消費者 EcoBoost®180 車款可創造出 15.8 km/L 同級最佳油耗；EcoBoost®250 車型則擁有領先同級250 ps / 5,500rpm 最大馬力、38.7kgm / 3,000rpm 最大扭力。此外，IWS 租車所提供之EcoBoost®180 旗艦型以上車款均以 NVH 旗艦型套件加持。



駕乘 Ford Kuga 更可體驗到高科技與豐富的內裝配備饗宴，包含：丹麥皇室御用 B&O 重低音環艙音響系統、車系標配的 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，支援 Apple CarPlayTM 及 Android Auto™系統，EcoBoost®250 車型更搭載百萬級距車型首見之全新 12.3 吋寬螢幕全數位儀錶板。