Ford Kuga 雙車款進駐 IWS 租車，平日租金 65 折

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Ford Kuga 雙車款進駐 IWS 租車，平日租金 65 折

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calendar_today2020-12-10 14:25:01

Ford Kuga 雙車款進駐 IWS 租車，平日租金 65 折
▲ Ford Kuga 雙車款進駐 IWS 租車，平日租金 65 折
IWS 租車自即日起導入首批 Ford Kuga。
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IWS 租車提供的 Ford Kuga 車型分別為 EcoBoost®250 AWD ST-Line 車型，以及 EcoBoost®180旗艦型，並自即日起至 2021 年 1 月 31 日止，推出「Ford Kuga全方位智駕暢行專案」，凡於 Ford 及 IWS 租車官方臉書粉絲團按讚，並臨櫃向 IWS 租車服務專員出示證明，租用 Ford Kuga 可享有平日 9 折優惠；另 Ford 車主出示 Ford 車輛行照租用 Ford Kuga 則可享定價平日 6.5 折／假日 9 折優惠，也就是單日最低 3,250 元起優惠租金。
Ford Kuga搭載最新 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統，完美符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 自動駕駛技術，讓駕乘者的每段旅途都更安全愜意。同時，擁有舒適乘坐空間，具駕駛座電動座椅配置，後座則有前後滑移與 Extra-Space 後座 6/4 分離功能（附行李廂後座快傾拉桿），彈指之間創造寬敞載物大空間；IWS 租車所提供之 Ford Kuga 車型均搭配寰宇全景式電動天窗（附電動遮陽簾及防夾功能）與足踢感應式電動尾門。

不論是對油耗經濟性或動力表現有所要求，在 IWS 租車所能享受到的 Ford Kuga 都能滿足消費者 EcoBoost®180 車款可創造出 15.8 km/L 同級最佳油耗；EcoBoost®250 車型則擁有領先同級250 ps / 5,500rpm 最大馬力、38.7kgm / 3,000rpm 最大扭力。此外，IWS 租車所提供之EcoBoost®180 旗艦型以上車款均以 NVH 旗艦型套件加持。

駕乘 Ford Kuga 更可體驗到高科技與豐富的內裝配備饗宴，包含：丹麥皇室御用 B&O 重低音環艙音響系統、車系標配的 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，支援 Apple CarPlayTM 及 Android Auto™系統，EcoBoost®250 車型更搭載百萬級距車型首見之全新 12.3 吋寬螢幕全數位儀錶板。

IWS 租車還提供同樣配備 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統的第四代 Ford Focus。
IWS 租車還提供同樣配備 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統的第四代 Ford Focus。
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