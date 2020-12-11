肺癌治療健保給付再放寬　免疫療法助提升兩倍存活率

2019年台灣肺癌死亡人數再創新高，死亡人數多達九千七百人，更是穩居癌症死亡人數首位，而多數肺癌病人確診時已是晚期，無法手術，慶幸的是新興癌症治療方式不斷推出，尤其免疫療法問世後，因效果好、副作用低，更是逐漸成為標準治療之一。

肺癌治療免疫療法表現佳 健保給付不斷傳出好消息

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亞洲大學附屬醫院胸腔科黃建文主任表示去年健保有條件給付一些癌症治療使用免疫療法，各項癌症加總共有2000多人接受治療，其中超過兩成病人無論腫瘤縮小和疾病控制，都顯現不錯成果，而免疫療法使用再晚期肺癌在第一線治療上更是表現優異。

去年免疫療法納入健保後，由於成效佳，也在今年不斷傳出好消息，不僅4月延長用藥時程到兩年，11月又再把標準放寬，讓過去受化療副作用嚴重影響生活品質，卻因為檢查數據無法達到健保給付規定的病人，也有機會申請健保給付來使用免疫療法。





免疫療法提升兩倍存活率 兩年療程助八成患者存活超過五年





除了健保傳出好消息外，黃建文主任表示最新國際大型臨床研究顯示，PD-L1(與腫瘤細胞上有關的接受體)表現大於50%的晚期肺癌患者，一線單用免疫療法，相較於化療，五年存活率成長兩倍，且更令人振奮的是，完成兩年免疫治療療程的病人，高達八成的患者存活超過五年，顯示即使療程結束，免疫療法的效果仍可持續。





而根據美國癌症資訊網(NCCN)建議，無特定基因突變，沒辦法用標靶藥的病人，PD-L1超過50%，第一線建議單用免疫療法，就算低於50%，也可以在第一線使用免疫治療加上化療，且越早使用效果越好。





健保給付應參考國際趨勢 醫：期望免疫併化療納入健保





一位五十多歲肺腺癌患者，遠從東部到亞洲大學附屬醫院接受治療，確診時全身包括骨頭、腦部都有轉移，檢測時更是無特定基因突變，無法使用標靶藥物，只能先採電療後再用化療，但因嚴重副作用導致感染、敗血症，卻因PD-L1未達標準而無法用健保，經醫師建議後，決定自費用免疫療法，不僅腫瘤控制成效佳，且幾乎無副作用，無論體力、精神都得到持續改善。





黃建文主任表示，雖然近期免疫療法的給付逐漸放寬，但免疫療法搭配化療仍為許多患者的治療選擇，也是目前國際治療的趨勢，期望相關審查委員及專家們可推動免疫合併化療盡快納入健保，或許考量我國健保支出，也可選擇部分負擔，期望讓更多癌患能夠受益，也降低患者的經濟負擔，讓更多的患者能夠接觸到好的治療。