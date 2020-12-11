VWCV T6.1 California Beach 229.8 萬起限量上市，專屬展間同步開幕

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

VWCV T6.1 California Beach 229.8 萬起限量上市，專屬展間同步開幕

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-12-11 16:55:01

VWCV T6.1 California Beach 229.8 萬起限量上市，專屬展間同步開幕
▲ VWCV T6.1 California Beach 229.8 萬起限量上市，專屬展間同步開幕
全新世代 T6.1 California Beach 在台限量上市。福斯商旅自今日起，於全台，北、中、南正式成立 6 間「T6.1 California專屬展示中心」。國內率先導入 T6.1 California Beach，其它車型預計明年陸續問世。
我是廣告 請繼續往下閱讀
圖左至右：台灣福斯商旅行銷處長 Victor Ting 丁維翰、台灣福斯商旅售後服務處長 Lance 林黎烈、台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻。
圖左至右：台灣福斯商旅行銷處長 Victor Ting 丁維翰、台灣福斯商旅售後服務處長 Lance 林黎烈、台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻。
全新 T6.1 California 車系不同等級車型選擇，國內率先導入的 T6.1 California Beach 車型，以符合入門級距、實用且貼心的高機能特性，並搭載多項主被動安全配備。未來，福斯商旅將會陸續導入 T6.1 California 其他車系。
多樣創新專屬配備

作為戶外出遊首選的 T6.1 California Beach，不僅擁有五星級 Villa 的露營貼心機能設計，提供獨具空間設計巧思的「手動液壓升降可收納車頂帳篷含舒適雙人床鋪」，以及足夠遮陽效果及隱密性的「環艙遮光簾」，全面搭載靈活變化的後座乘客艙座椅「平躺臥鋪功能」、「三區獨立恆溫空調含駐車暖氣」等；此外「伸縮式車側遮陽棚」、收納不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」。同時，前座椅亦可旋轉 180 度並與第二排乘客艙座椅面對面。

Climatronic 三區獨立恆溫空調含駐車暖氣。
Climatronic 三區獨立恆溫空調含駐車暖氣。
Composition Color 6.5 吋多媒體觸控彩色螢幕音響主機。
Composition Color 6.5 吋多媒體觸控彩色螢幕音響主機。
PDC 前後停車導引系統(聲音及儀表距離警示)。
PDC 前後停車導引系統(聲音及儀表距離警示)。
全新 T6.1 California Beach 配備升級再進化，其中包含：後座乘客艙從兩人座椅升級為「三人座椅」，不僅可輕鬆前後滑移調整乘座空間，亦可結合後艙空間的「多功能摺疊板」，並搭配可調式舒適床墊，平躺三人座椅即可化身成舒服的臥艙；同時，因應一般家庭的烹飪需求，全新 T6.1 California Beach 於車艙內左側首次配置隱藏式收折流理台，並在流理台左側增設單爐烹飪瓦斯爐，不僅節省車內空間，同時滿足出遊時隨時料理的需求。此外，收納於右側滑門的「隱藏式摺疊桌」，可任意變換為行動廚房的延伸吧檯；而 California Beach 經典設計的「手動式升降車頂帳篷」，一推開即變身雙人舒適床位，有別於過往松木床架，全新 T6.1 California Beach 上鋪床架結構更升級為符合人體工學的「碟型彈簧」，並於車頂帳篷新增「前方開口」。

5 人座椅配置(2-3)。
5 人座椅配置(2-3)。
伸縮式車側遮陽棚。
伸縮式車側遮陽棚。
手動式可收納車頂帳篷 (前方開口)含雙人床鋪。
手動式可收納車頂帳篷 (前方開口)含雙人床鋪。
環艙遮光簾。
環艙遮光簾。
寬敞車室具備多種彈性空間變化

全新 T6.1 California Beach 不僅承襲新世代 T 型車的車身格局，嶄新外觀設計採用新式樣大型水箱護罩、全新車頭及車身同色前保桿整合式霧燈含彎道照明功能設計，搭配全新 LED 頭／尾燈組、前葉子板 California 專屬銘牌及 17 吋輪圈等；同時，皆備有外接充電接頭，提供車內所有電器用品，給予露營時充足電力不斷電；此外，T6.1 California Beach 車系提供 8 款耀眼車色選擇，包含香草白、米白灰、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、星空藍、月桂綠。

古銅金。
古銅金。
星空藍。
星空藍。
月桂綠。
月桂綠。
漠地棕。
漠地棕。
璀璨銀。
璀璨銀。
米白灰。
米白灰。
鏡色灰。
鏡色灰。
香草白。
香草白。
T6.1 California Beach 內裝採用全新中控台及儀表板設計、排檔座右側設有 ２ 座 USB Type-C 插槽、車內配置 6 座 12V 120W 電源供應，以及副駕駛座右側下方增設 2 座 USB 充電插座；全新配置福斯新世代多功能方向盤。為滿足車主及乘客的日常實用機能，配置節能 LED 室內燈、A 柱上下車輔助把手，以及車艙內提供多處大型開放式置物空間，以及乘客艙三排座椅下方增設置物盒。

全新 LED 頭尾燈組。
全新 LED 頭尾燈組。
科技配備上，提供最新 Composition Color 6.5 吋多媒體觸控彩色螢幕，搭載全新升級 App Connect 手機多媒體連結功能，可透過觸控螢幕連結 Apple Car Play 或 Android Auto，以及 ６ 支高傳真環艙音效揚聲器，提供車主快速連接音樂等串流媒體的實用功能；而空調則是採用 Climatronic 三區獨立恆溫空調含駐車暖氣；另外，同步搭載室內空氣粉塵濾淨器，以及後座獨立空調控制系統及出風口設計。

7速雙離合變速箱。
7速雙離合變速箱。
性能與節能

新世代 T6.1 California Beach 搭載 2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎，可提供 150 匹最大馬力以及 34.7 公斤米的最大扭力，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，配置速度感應式電子動力輔助轉向系統，不僅給予駕駛更輕盈與精準的轉向，也提供駕駛在所有行車狀況中都能保持優異的操控性和穩定性。同時，T6.1 California Beach 更是配備 4MOTION 全時四輪驅動系統，無論天候狀態與路面狀況，皆能給予穩定抓地力與循跡性。

Cross Wind Assist 側風穩定輔助系統。
Cross Wind Assist 側風穩定輔助系統。
MCB 二次碰撞預煞系統。
MCB 二次碰撞預煞系統。
T6.1 California Beach 標配 Rear Assist顯影式停車導引系統、PDC 前後停車導引系統、定速巡航系統（含限速裝置）外，並搭載ESC電子行車動態穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、Cross Wind Assist側風穩定輔助系統、MCB 二次碰撞預煞系統，以及 ASR加速循跡控制系統、斜坡起步輔助裝置與安全輔助氣囊、ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置等多項主被動安全配備；同時，車內標配車用滅火器，給予駕駛與乘客最完整的安全行車防護。

全台 6 間「T6.1 California專屬展示中心」成立 新世代掀頂露營車限量售販

因應 T6.1 California Beach 在台上市及 California 車系經典特殊定位，福斯商旅即日起於全台，北、中、南共六間展示中心同步限量售販，包含：內湖太古、新莊億利、中和元三、桃園榮陞、台中太古、高雄永驊等，正式成立「T6.1 California 專屬展示中心」，期以提供全台最專業的一站式專屬服務。
T6.1 California Beach建議售價新台幣 229.8 萬起
關鍵字
    我是廣告 請繼續往下閱讀

    NOW民調中心

    開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

    開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

    繼續作答
    2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

    2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

    繼續作答
    您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

    您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    campaign即時
    推薦閱讀