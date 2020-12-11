▲ VWCV T6.1 California Beach 229.8 萬起限量上市，專屬展間同步開幕

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全新 T6.1 California 車系不同等級車型選擇，國內率先導入的 T6.1 California Beach 車型，以符合入門級距、實用且貼心的高機能特性，並搭載多項主被動安全配備。未來，福斯商旅將會陸續導入 T6.1 California 其他車系。
多樣創新專屬配備
作為戶外出遊首選的 T6.1 California Beach，不僅擁有五星級 Villa 的露營貼心機能設計，提供獨具空間設計巧思的「手動液壓升降可收納車頂帳篷含舒適雙人床鋪」，以及足夠遮陽效果及隱密性的「環艙遮光簾」，全面搭載靈活變化的後座乘客艙座椅「平躺臥鋪功能」、「三區獨立恆溫空調含駐車暖氣」等；此外「伸縮式車側遮陽棚」、收納不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」。同時，前座椅亦可旋轉 180 度並與第二排乘客艙座椅面對面。
全新 T6.1 California Beach 配備升級再進化，其中包含：後座乘客艙從兩人座椅升級為「三人座椅」，不僅可輕鬆前後滑移調整乘座空間，亦可結合後艙空間的「多功能摺疊板」，並搭配可調式舒適床墊，平躺三人座椅即可化身成舒服的臥艙；同時，因應一般家庭的烹飪需求，全新 T6.1 California Beach 於車艙內左側首次配置隱藏式收折流理台，並在流理台左側增設單爐烹飪瓦斯爐，不僅節省車內空間，同時滿足出遊時隨時料理的需求。此外，收納於右側滑門的「隱藏式摺疊桌」，可任意變換為行動廚房的延伸吧檯；而 California Beach 經典設計的「手動式升降車頂帳篷」，一推開即變身雙人舒適床位，有別於過往松木床架，全新 T6.1 California Beach 上鋪床架結構更升級為符合人體工學的「碟型彈簧」，並於車頂帳篷新增「前方開口」。
寬敞車室具備多種彈性空間變化
全新 T6.1 California Beach 不僅承襲新世代 T 型車的車身格局，嶄新外觀設計採用新式樣大型水箱護罩、全新車頭及車身同色前保桿整合式霧燈含彎道照明功能設計，搭配全新 LED 頭／尾燈組、前葉子板 California 專屬銘牌及 17 吋輪圈等；同時，皆備有外接充電接頭，提供車內所有電器用品，給予露營時充足電力不斷電；此外，T6.1 California Beach 車系提供 8 款耀眼車色選擇，包含香草白、米白灰、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、星空藍、月桂綠。
T6.1 California Beach 內裝採用全新中控台及儀表板設計、排檔座右側設有 ２ 座 USB Type-C 插槽、車內配置 6 座 12V 120W 電源供應，以及副駕駛座右側下方增設 2 座 USB 充電插座；全新配置福斯新世代多功能方向盤。為滿足車主及乘客的日常實用機能，配置節能 LED 室內燈、A 柱上下車輔助把手，以及車艙內提供多處大型開放式置物空間，以及乘客艙三排座椅下方增設置物盒。
科技配備上，提供最新 Composition Color 6.5 吋多媒體觸控彩色螢幕，搭載全新升級 App Connect 手機多媒體連結功能，可透過觸控螢幕連結 Apple Car Play 或 Android Auto，以及 ６ 支高傳真環艙音效揚聲器，提供車主快速連接音樂等串流媒體的實用功能；而空調則是採用 Climatronic 三區獨立恆溫空調含駐車暖氣；另外，同步搭載室內空氣粉塵濾淨器，以及後座獨立空調控制系統及出風口設計。
性能與節能
新世代 T6.1 California Beach 搭載 2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎，可提供 150 匹最大馬力以及 34.7 公斤米的最大扭力，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，配置速度感應式電子動力輔助轉向系統，不僅給予駕駛更輕盈與精準的轉向，也提供駕駛在所有行車狀況中都能保持優異的操控性和穩定性。同時，T6.1 California Beach 更是配備 4MOTION 全時四輪驅動系統，無論天候狀態與路面狀況，皆能給予穩定抓地力與循跡性。
T6.1 California Beach 標配 Rear Assist顯影式停車導引系統、PDC 前後停車導引系統、定速巡航系統（含限速裝置）外，並搭載ESC電子行車動態穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、Cross Wind Assist側風穩定輔助系統、MCB 二次碰撞預煞系統，以及 ASR加速循跡控制系統、斜坡起步輔助裝置與安全輔助氣囊、ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置等多項主被動安全配備；同時，車內標配車用滅火器，給予駕駛與乘客最完整的安全行車防護。
全台 6 間「T6.1 California專屬展示中心」成立 新世代掀頂露營車限量售販
因應 T6.1 California Beach 在台上市及 California 車系經典特殊定位，福斯商旅即日起於全台，北、中、南共六間展示中心同步限量售販，包含：內湖太古、新莊億利、中和元三、桃園榮陞、台中太古、高雄永驊等，正式成立「T6.1 California 專屬展示中心」，期以提供全台最專業的一站式專屬服務。
T6.1 California Beach建議售價：新台幣 229.8 萬起