▲ 是行家也是玩家，VWCV T6.1 Caravelle 150L

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福斯商旅針對 T6.1 Caravelle 推出 110L、150L、199L、199L 4Motion、199 五種車型，其中 169.8 萬元的 150L 車型算是有預算考量，同時又可擁有多數福斯集團新科技的理想之選。如果對高規車型也有興趣，不妨看看 2GameSome 先前的 T6.1 Caravelle 199L 試駕文。
論機能
不論你是行家還是玩家，都需要足夠的空間載貨、載人。150L 中的「L」，就意味著長軸車型，也標配 3/3/3 的九人座椅配置。軸距比短軸版多出 40 公分，讓第二排腿部空間極為充裕，第三排雖然相對侷促，但長途旅行也不至於虧待乘客。如果不需要九個座位，也可以選配 2/2/2、2/2/3、2/3/2等座椅配置，甚至可以多選第四排三人座，而且後排座椅都是可傾倒、翻折或拆卸。豐富的座椅排列方式，讓買家可以在「最大化貨物空間」或「最大化乘客數量之間」做選擇。值得一提的是，這樣的彈性選擇，車系最入門的 110L 就沒有，僅提供 3/3/3 配置。
論舒適
不論行家或玩家，都不希望虧待車上的旅伴或客人。T6.1 Caravelle 全車系的內裝鋪陳，看得出是以機能為優先，內裝用上大量防刮塑料板，150L 也是標配耐磨橡膠地板；即便如此，看上去也不會有廉價感。空調系統標配三區恆溫，第三排也有獨立出風口，再搭配第二排與三排的車窗遮陽簾，炎熱天候也不用擔心冷房效果打折扣。不過，後座並未提供置杯架，也需要多一點置物空間；但這問題也可以事後購買配件解決。
論科技
不論行家還是玩家，出門走跳總會希望有便利科技輔助。150L 雖然不像 199L 擁有最齊全的 IQ.Drive 系統，但「半套」內容也算實用，包含側風穩定、電子式煞車力道分配、二次碰撞預煞、顯影式停車導引系統等都在標配清單內。6.5 吋彩色中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay 和 Android Auto。可惜的是，原廠多媒體系統目前尚未提供中文介面，而且全車只有前座提供兩個 USB Type-C 插孔。
論動力
不論行家還是玩家，都會在意動力和油耗表現。T6.1 Caravelle 110L 與 150L 共用一具四缸單渦輪增壓引擎，150L 則顧名思義擁有 150 匹馬力，扭力也是較出色的 340 牛頓米。雖然相較 199 系列少了 110 牛頓米，但 1,500 轉就達到的扭力高原，讓這台超過兩噸的廂型車加速依然輕快。全車系標配的速度感應式電子動力輔助，讓此車在低速行駛時可以輕鬆穿梭於巷弄間，高速轉向又不會像多數廂型車那樣太過輕盈，還保有一點駕駛和車輛的連結。
最近流行起野營、國旅等外出活動，T6.1 Caravelle 延續一貫的大肚量，對於又要載客和載貨的生意人，或是想同時帶上一家大小和帳篷、自行車等用具的玩家，150L 都可以勝任。此外，新增的輔助系統和便利科技，也比最「簡配」的 110L 更能減輕駕駛負擔。