是行家也是玩家，VWCV T6.1 Caravelle 150L

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是行家也是玩家，VWCV T6.1 Caravelle 150L

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-12-14 09:25:01

是行家也是玩家，VWCV T6.1 Caravelle 150L
▲ 是行家也是玩家，VWCV T6.1 Caravelle 150L
就在試駕這台車同一週，福斯商旅發表了玩味十足的露營車 T6.1 California Beach。但是兩百多萬的身價，還是超過不少買家預算。如果需要大容量、大空間的廂型車，又喜歡福斯 T 系列的傳奇色彩，不到兩百萬的 Caravelle 150L 也適合做生意的行家和愛往外跑的玩家。
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福斯商旅針對 T6.1 Caravelle 推出 110L、150L、199L、199L 4Motion、199 五種車型，本次試駕 169.8 萬元的 150L 車型。
福斯商旅針對 T6.1 Caravelle 推出 110L、150L、199L、199L 4Motion、199 五種車型，本次試駕 169.8 萬元的 150L 車型。
福斯商旅針對 T6.1 Caravelle 推出 110L、150L、199L、199L 4Motion、199 五種車型，其中 169.8 萬元的 150L 車型算是有預算考量，同時又可擁有多數福斯集團新科技的理想之選。如果對高規車型也有興趣，不妨看看 2GameSome 先前的 T6.1 Caravelle 199L 試駕文
試駕車色為較少見的「漠地棕」。
試駕車色為較少見的「漠地棕」。
150L 標配高亮度鹵素頭燈。
150L 標配高亮度鹵素頭燈。
150L 標配尾燈整合式霧燈。
150L 標配尾燈整合式霧燈。
論機能

不論你是行家還是玩家，都需要足夠的空間載貨、載人。150L 中的「L」，就意味著長軸車型，也標配 3/3/3 的九人座椅配置。軸距比短軸版多出 40 公分，讓第二排腿部空間極為充裕，第三排雖然相對侷促，但長途旅行也不至於虧待乘客。如果不需要九個座位，也可以選配 2/2/2、2/2/3、2/3/2等座椅配置，甚至可以多選第四排三人座，而且後排座椅都是可傾倒、翻折或拆卸。豐富的座椅排列方式，讓買家可以在「最大化貨物空間」或「最大化乘客數量之間」做選擇。值得一提的是，這樣的彈性選擇，車系最入門的 110L 就沒有，僅提供 3/3/3 配置。

150L 前座標配雙人駕駛座。
150L 前座標配雙人駕駛座。
長軸版比短軸版多出 40 公分，讓第二排腿部空間極為充裕。另可選配左側滑門。
長軸版比短軸版多出 40 公分，讓第二排腿部空間極為充裕。另可選配左側滑門。
第三排雖然相對侷促，但長途旅行也不至於虧待乘客。
第三排雖然相對侷促，但長途旅行也不至於虧待乘客。
三人座椅附右側 Easy Entry 裝置。
三人座椅附右側 Easy Entry 裝置。
後排座椅都是可傾倒、翻折或拆卸。
後排座椅都是可傾倒、翻折或拆卸。
論舒適

不論行家或玩家，都不希望虧待車上的旅伴或客人。T6.1 Caravelle 全車系的內裝鋪陳，看得出是以機能為優先，內裝用上大量防刮塑料板，150L 也是標配耐磨橡膠地板；即便如此，看上去也不會有廉價感。空調系統標配三區恆溫，第三排也有獨立出風口，再搭配第二排與三排的車窗遮陽簾，炎熱天候也不用擔心冷房效果打折扣。不過，後座並未提供置杯架，也需要多一點置物空間；但這問題也可以事後購買配件解決。

內裝用上大量防刮塑料板，150L 也是標配耐磨橡膠地板。
內裝用上大量防刮塑料板，150L 也是標配耐磨橡膠地板。
前座提供充裕的雜物收納空間。
前座提供充裕的雜物收納空間。
前座椅墊下方還有置物空間。
前座椅墊下方還有置物空間。
標配三區恆溫空調。
標配三區恆溫空調。
第二及第三排座椅都有獨立出風口。
第二及第三排座椅都有獨立出風口。
第二排與三排的車窗遮陽簾。
第二排與三排的車窗遮陽簾。
論科技

不論行家還是玩家，出門走跳總會希望有便利科技輔助。150L 雖然不像 199L 擁有最齊全的 IQ.Drive 系統，但「半套」內容也算實用，包含側風穩定、電子式煞車力道分配、二次碰撞預煞、顯影式停車導引系統等都在標配清單內。6.5 吋彩色中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay 和 Android Auto。可惜的是，原廠多媒體系統目前尚未提供中文介面，而且全車只有前座提供兩個 USB Type-C 插孔。

6.5 吋彩色中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay 和 Android Auto。
6.5 吋彩色中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay 和 Android Auto。
顯影式停車導引系統也在標配清單內。
顯影式停車導引系統也在標配清單內。
駕駛導向和直覺明瞭的設計使操控非常就手。
駕駛導向和直覺明瞭的設計使操控非常就手。
150L 未配備 ACC 跟車系統與車道輔助系統，僅配備定速系統。
150L 未配備 ACC 跟車系統與車道輔助系統，僅配備定速系統。
論動力

不論行家還是玩家，都會在意動力和油耗表現。T6.1 Caravelle 110L 與 150L 共用一具四缸單渦輪增壓引擎，150L 則顧名思義擁有 150 匹馬力，扭力也是較出色的 340 牛頓米。雖然相較 199 系列少了 110 牛頓米，但 1,500 轉就達到的扭力高原，讓這台超過兩噸的廂型車加速依然輕快。全車系標配的速度感應式電子動力輔助，讓此車在低速行駛時可以輕鬆穿梭於巷弄間，高速轉向又不會像多數廂型車那樣太過輕盈，還保有一點駕駛和車輛的連結。

150L 雖然相較 199 系列少了 110 牛頓米，但 1,500 轉就達到的扭力高原，讓這台超過兩噸的廂型車加速依然輕快。
150L 雖然相較 199 系列少了 110 牛頓米，但 1,500 轉就達到的扭力高原，讓這台超過兩噸的廂型車加速依然輕快。
配備七速雙離合器自手排，再往下一階的 110L 則是五速手排車型。
配備七速雙離合器自手排，再往下一階的 110L 則是五速手排車型。
最近流行起野營、國旅等外出活動，T6.1 Caravelle 延續一貫的大肚量，對於又要載客和載貨的生意人，或是想同時帶上一家大小和帳篷、自行車等用具的玩家，150L 都可以勝任。此外，新增的輔助系統和便利科技，也比最「簡配」的 110L 更能減輕駕駛負擔。
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